Тест-драйв KIA Soul: версия 2.0

Зачем в KIA решили добавить в моторную гамму своего Soul новый агрегат, в общих чертах понятно. У него уже имелись бензиновые 1,6-литровые атмосферный и турбомоторы — мощностью 124 и 132 л. с.. А также 1,6-литровый GDI (с турбиной и непосредственным впрыском) аж о 204 «лошадки». Мощность же нового для Soul бензинового 2-литрового «атмосферника» — 149 л. с. Таким образом, «провал» в уровнях энерговооруженности модели теперь сглажен. Нам этот мотор давно и хорошо известен по кроссоверу Sportage. Для него 149-сильный MPI — базовый силовой агрегат.

К Sportage, оснащенному таким мотором, слово «динамика» практически не применимо. Но то Sportage, с его минимальной снаряженной массой в 1500 кг., а у Soul она на почти 250 килограммов меньше. Значит и моторчику будет проще разгонять машину. Так и оказалось на практике. Хотя и не на столько, насколько можно было ожидать. До 100 км/ч двухлитровый Soul разгоняется, судя по паспортным данным, за 10 секунд. Не рекордсмен, конечно, но заметно лучше, чем у менее мощных 1,6-литровых версий. Для городской езды подобной динамики более чем достаточно. И при старте на светофоре не чувствуешь себя неудачником, и не переплачиваешь транспортный налог. Рост энерговооруженности машины оказался особенно заметен на скоростной трассе. Как видно на фотографиях экстерьера, корпус Soul довольно высок и тяготеет к своего рода «кубизму». Это — дань достаточно высокой и по-автобусному «вертикальной» посадке водителя и пассажиров.