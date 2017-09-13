Тест-драйв KIA Soul: версия 2.0

Сам по себе KIA Soul уже не новичок на российском рынке. Однако до сих пор под его капотом не было столь объемного мотора, тем более — «атмосферника».
Алексей Батушенко

Зачем в KIA решили добавить в моторную гамму своего Soul новый агрегат, в общих чертах понятно. У него уже имелись бензиновые 1,6-литровые атмосферный и турбомоторы — мощностью 124 и 132 л. с.. А также 1,6-литровый GDI (с турбиной и непосредственным впрыском) аж о 204 «лошадки». Мощность же нового для Soul бензинового 2-литрового «атмосферника» — 149 л. с. Таким образом, «провал» в уровнях энерговооруженности модели теперь сглажен. Нам этот мотор давно и хорошо известен по кроссоверу Sportage. Для него 149-сильный MPI — базовый силовой агрегат.

К Sportage, оснащенному таким мотором, слово «динамика» практически не применимо. Но то Sportage, с его минимальной снаряженной массой в 1500 кг., а у Soul она на почти 250 килограммов меньше. Значит и моторчику будет проще разгонять машину. Так и оказалось на практике. Хотя и не на столько, насколько можно было ожидать. До 100 км/ч двухлитровый Soul разгоняется, судя по паспортным данным, за 10 секунд. Не рекордсмен, конечно, но заметно лучше, чем у менее мощных 1,6-литровых версий. Для городской езды подобной динамики более чем достаточно. И при старте на светофоре не чувствуешь себя неудачником, и не переплачиваешь транспортный налог. Рост энерговооруженности машины оказался особенно заметен на скоростной трассе. Как видно на фотографиях экстерьера, корпус Soul довольно высок и тяготеет к своего рода «кубизму». Это — дань достаточно высокой и по-автобусному «вертикальной» посадке водителя и пассажиров.

Так борьба за простор для обитателей машины обернулась ростом ее вертикального габарита. Это делает Soul «тяжелым на разгон» на скоростях близких к 100 км/ч. Аэродинамику не обманешь, как известно. Так вот, со 149-ю «лошадками» под своим коротеньким капотом Soul вполне прилично ведет себя и на высоких скоростях. Обгоны фур, идущих с крейсерской скоростью 90—100 км/ч, даются теперь «корейцу» без особой натуги и водитель не вынужден просчитывать безопасный обгон сильно заранее.

Правда, 6-ступенчатый «автомат», работающий в паре с 2-литровым мотором тестового авто, при этом «орал» достаточно громко. Но с этим ничего не поделаешь: когда стрелка на тахометре приближается к «оборотам отсечки» нещадно шумят двигатели и куда более дорогих авто. А KIA Soul с двумя литрами под капотом можно купить уже за 1,1 млн рублей. По нынешним временам, относительно недорого. Хотя и не дешево, прямо скажем. Кстати, раз уж речь зашла о дороговизне и прочих финансах, заметим, что двухлитровый корейский «атмосферник» вполне спокойно относится к бензину с октановым числом 92. Понятно, что заливая его вместо 95-ого особо сильно не сэкономишь, но все таки. С другой стороны, это означает, что если нарвешься на не особо качественное топливо, то этот двигатель хоть и без удовольствия, но переварит его.

А, к примеру, топовому 1,6-литровый GDI, 204 «лошадки» которого разгоняют Soul «до сотни» за 7,8 секунд, от некачественного топлива может и совсем поплохеть. Пожалуй, единственной существенной «ложкой дегтя» у KIA Soul с 2-литровым мотором стал расход топлива. Фирменные технические характеристики утверждают, что машина потребляет в городе 11 л/100 км, а на трассе — 6,2 л/100 км. Как мы ни старались, но добиться чего-то подобного нам в ходе теста не удалось.

При регулярной езде по совершенно беспробочному уличному маршруту (только со светофорами) ну никак не удалось сбить цифры расхода топлива на борт-компьютере ниже 11,5 литров. А как только на пути попадался хотя бы средненькой интенсивности заторчик, аппетит мотора подскакивал до 12,5—13 литров и выше. Да и на трассе до обещанных 6 «литров на сотню» упасть не удалось. Даже если ехать по пустому шоссе в пенсионерском режиме, то есть в интервале скоростей 60—80 км/ч, расход меньше 8 л/100 км бортовая электроника демонстрировать отказывалась. Ну и бог с ним, с расходом. Все равно такие машины покупают люди, не особо заморачивающиеся топливной экономичностью — девушки, например. Главное — симпатичная, а про расход бензина начнем вспоминать, когда совсем как в европах заживем…

кроссоверы
13 сентября 2017
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