Все лучшее — для России: самые безопасные кроссоверы 2017 года

Надо сказать, что все участвующие в испытаниях кроссоверы получили наивысшую пятизвездочную оценку по безопасности. Похвально!

Итак, наши аплодисменты французам — компактный Citroёn C3 Aircross, собравший в Европе за 12 дней свыше 9000 заказов, к нам пожалует в начале будущего года. Почтение японскому Mitsubishi Eclipse Cross, готовому покорить российских потребителей в первой половине 2018 года.

Отличился и шведский Volvo XC60 — заказы на него дилеры начнут принимать уже в этом месяце. Ожидаемо успешными оказались краш-тесты для немецкого Volkswagen T-Roc и чешского Skoda Karoq. Официальной информации о сроках их появления в России пока нет, но если они и приедут, то не раньше середины-конца следующего года.