Тест-драйв KIA Sportage: через кнут и шпоры

Похоже, подопечные Питера Шрайера стремились избежать штампов и сотворить настоящую индивидуальность — яркую и неподражаемую. И им это удалось с лихвой, хотя порой кажется, что они явно перестарались.

Если нынешний Sportage и можно принять за опасного хищника, то только издалека, а вблизи он смахивает скорее на сердитого тигренка, чья улыбка напоминает детскую гримасу мультяшного героя. Толком и не поймешь — плачет он или капризничает. Что-то определенно есть в этом облике от говорящих машинок из мультиков. Одно хорошо — такую физиономию ни с кем не перепутаешь.

Под широко расставленными раскосыми глазками-фарами, вытянутыми по наружным граням крышки капота, примостились два объемных воздухозаборника с противотуманками, похожие на две огромные капли слез. Посередине «нарисована» миниатюрная решетка радиатора, напоминающая полураскрытые уста игривого детеныша. Еще один широкий нижний воздухозаборник вызывает некоторое ощущение перегруженности передней части Sportage. Что касается профиля и кормы, то здесь все по-взрослому — все весьма гармонично.

При этом «звереныш» слегка раздался в размерах: по сравнению с предшественником он стал длинней на 40 мм (4480 мм) и выше на 10 мм (1645 мм). Габаритная ширина осталась прежней — 1855 мм, а колесная база увеличилась на 30 мм (2670 мм).