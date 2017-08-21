Тест-драйв KIA Sportage: через кнут и шпоры

Фото Денис Халфин
Самоотверженные дизайнеры на Дальнем Востоке, которые работают в KIA Motors под руководством маэстро Шрайера, в свое время придумали концепцию, которую назвали «улыбкой тигра» (Tiger Nose). Судя по всему, облик KIA Sportage IV поколения выковывался в рамках корпоративного стиля через муки отчаянного творческого эксперимента.
Денис Халфин

Похоже, подопечные Питера Шрайера стремились избежать штампов и сотворить настоящую индивидуальность — яркую и неподражаемую. И им это удалось с лихвой, хотя порой кажется, что они явно перестарались.

Если нынешний Sportage и можно принять за опасного хищника, то только издалека, а вблизи он смахивает скорее на сердитого тигренка, чья улыбка напоминает детскую гримасу мультяшного героя. Толком и не поймешь — плачет он или капризничает. Что-то определенно есть в этом облике от говорящих машинок из мультиков. Одно хорошо — такую физиономию ни с кем не перепутаешь.

Под широко расставленными раскосыми глазками-фарами, вытянутыми по наружным граням крышки капота, примостились два объемных воздухозаборника с противотуманками, похожие на две огромные капли слез. Посередине «нарисована» миниатюрная решетка радиатора, напоминающая полураскрытые уста игривого детеныша. Еще один широкий нижний воздухозаборник вызывает некоторое ощущение перегруженности передней части Sportage. Что касается профиля и кормы, то здесь все по-взрослому — все весьма гармонично.

При этом «звереныш» слегка раздался в размерах: по сравнению с предшественником он стал длинней на 40 мм (4480 мм) и выше на 10 мм (1645 мм). Габаритная ширина осталась прежней — 1855 мм, а колесная база увеличилась на 30 мм (2670 мм).

Внутри кроссовера все более прозаично, что совсем не значит — скучно. Здесь не найдешь дизайнерских изысков и экспериментов, зато сразу чувствуется акцент производителя на функциональность. Правда, при первом взгляде на центральную консоль из-за обилия кнопок есть вероятность заблудиться, но совсем ненадолго. На самом деле элементы управления упорядочены в четыре ряда, верхний из которых отвечает за медиасистему, два следующих — за климат-контроль, а нижний — за обогрев руля и сидений.

Кроме того, консоль развернута в сторону водителя на 10 градусов, так что здесь царит почти немецкий порядок. Нет проблем с читаемостью панели приборов, скомпонованной по классической схеме: два циферблата и экран посередине.

Водительское кресло с помощью регулировок можно легко превратить в настоящий трон, причем его легко подладить под рулевого с самой выдающейся комплекцией — места хватит. Только вот не мешало бы подушку сидения сделать подлинней, хотя опыт дальнобойного путешествия показал, что продолжительное пребывание за рулем здесь ничем не омрачается.

Благодаря увеличенной колесной базе, задние пассажиры также не обделены свободным пространством, к тому же на полу здесь совсем низкий центральный тоннель. На задний ряд выведены воздуховоды, розетка и USB-порт, имеется также и подлокотник с двумя подстаканниками.

Что касается багажника, то у KIA Sportage его размер не самый выдающийся — 466/1455 л. Для сравнения: у VW Tiguan New — 615/1655 л, у Peugeot 3008 — 591/1670 л, у Toyota RAV4 — 577/1645 л, у Nissan Qashqai — 430/1855 л, у Mazda CX-5 — 442/1525 л. Зато у «корейца» сравнительно небольшая погрузочная высота багажного отсека.

Чтобы добиться от 150-сильного Sportage с 6-ступенчатым «автоматом» адекватной динамики, азартным персонам придется вооружиться длинным кнутом. С помощью пряника пусть с ним общаются домохозяйки и пенсионеры, которые не прочь превратить свои поездки в магазин, детский сад и до ближайшего банкомата в сеансы глубочайшей медитации.

Только хлесткий кнут способен растопить завязавшийся на его теле жирок, прогнать прочь невозмутимую обломовскую «ленцу» и разбудить в нем хоть какие-то признаки страсти. Но прежде чем активно играть с «гашеткой», дозируя газ и подстраиваясь под алгоритм задумчивого «автомата», лучше предварительно нажать кнопку sport. А еще следует привыкнуть к короткому ходу акселератора и его запаздывающей реакции.

Нещадно подгоняемый «кореец» будет злиться, рычать, стонать, потеть, но все-таки бежать, а не ползти. Причем активным драйверам, которые будут с ним общаться только через кнут и шпоры, он обязательно отомстит. Если кормить его пряником и плыть по трассе в обычном режиме, никуда не торопясь, расход топлива будет зафиксирован на отметке 9,5 л на «сотню». Если же нажать кнопку sport и активней топить педаль газа в пол, чтобы уверенно обгонять грузовики, то аппетит «корейца» сразу вырастит на пару литров.

Подвеска Sportage выдает отменную плавность хода, а кроме того она вполне деликатна на мелких изъянах дорожного профиля. На волнообразном покрытии кроссовер демонстрирует завидную собранность, а вот на участках с советским асфальтом, сдобренным ямками и кочками посерьезней, энергоемкости ходовой все-таки не хватает. Зато на скоростных дугах «кореец» стабильно выдерживает заданную траекторию, допуская совсем некритичные для SUV крены. Да и руль сильно не обманывает реакциями и несущественно размыт в нуле.

Что касается внедорожного арсенала, то Sportage готов предъявить дорожный просвет в 182 мм и межосевую муфту с принудительной блокировкой на скорости до 40 км/ч, а также режим контроля скорости на спуске. А вот геометрическая проходимость у него не самая лучшая из-за длинного переднего свеса, хотя чтобы справиться с умеренным бездорожьем всего перечисленного хватит за глаза.

Так что в общем и целом все ездовые характеристики KIA Sportage вполне соответствуют статусу городского семейного кроссовера, к тому же он может похвастаться вполне конкурентоспособным ценником.

На российском рынке модель предлагается с передним и полным приводом, а силовая линейка состоит из трех моторов: дизельной 2-литровой «четверки» мощностью 185 л. с., бензинового 1,6-литрового турбоагрегата производительностью 177 л. с. и еще одного бензинового двигателя объемом 2 л, выдающего 150 л. с. В качестве альтернативы 6-ступенчатой автоматической трансмиссии доступна 6-скоростная «механика», а турбомотор комплектуется только с 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями.

Диапазон цен на корейский кроссовер варьируется от 1 269 900 до 2 139 900 рублей. Что касается конкурентов, то cтоимость Nissan Qashqai стартует от 1 115 000, Peugeot 3008 — от 1 639 000, Toyota RAV4 — от 1 415 000, Volkswagen Tiguan — от 1 459 000 рублей.

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22 августа 2017
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