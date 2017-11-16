Названа дата премьеры обновленной Mazda6

Судя по фотографиям, опубликованным пресс-службой компании Mazda, японцы слегка подретушировали переднюю часть кузова «шестерки». Машина обзавелась увеличенными колесными арками, видоизмененными фарами и иной радиаторной решеткой. В салоне появились перелицованные центральная консоль и блок управления климатической системой.

В движение обновленная Mazda6 приводится 2,5-литровым бензиновым атмосферным двигателем. В моторную гамму также входит агрегат с турбонаддувом, которым комплектуется большой кроссовер CX-9. Прочие технические подробности пока не раскрываются.

Известно, что в список оснащения пережившей рестайлинг Mazda6 войдет усовершенствованный круиз-контроль, а также модернизированная система кругового обзора.