Названа дата премьеры обновленной Mazda6

Фото: Mazda
Премьера обновленного седана Mazda6 состоится 29 ноября на автосалоне в Лос-Анджелесе. В ходе рестайлинга автомобиль получил новый двигатель с наддувом и несколько дополнительных систем.
Виктория Базылева

Судя по фотографиям, опубликованным пресс-службой компании Mazda, японцы слегка подретушировали переднюю часть кузова «шестерки». Машина обзавелась увеличенными колесными арками, видоизмененными фарами и иной радиаторной решеткой. В салоне появились перелицованные центральная консоль и блок управления климатической системой.

В движение обновленная Mazda6 приводится 2,5-литровым бензиновым атмосферным двигателем. В моторную гамму также входит агрегат с турбонаддувом, которым комплектуется большой кроссовер CX-9. Прочие технические подробности пока не раскрываются.

Известно, что в список оснащения пережившей рестайлинг Mazda6 войдет усовершенствованный круиз-контроль, а также модернизированная система кругового обзора.

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16 ноября 2017
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