Чем опасна езда на низких оборотах

Логика вроде бы предельно понятна: при малой скорости движения коленчатого вала в цилиндрах сгорает меньше топлива, что обеспечивает, соответственно, более щадящий режим работы силового агрегата. Однако при попытке ускорения с низких оборотов мотор получает избыточную дозу горючего и попросту захлебывается, так как смесь полностью сгореть не успевает.

Мало того, из-за такого рывка не происходит своевременного воспламенения смеси; возникает детонация, образуется нагар в камере сгорания, засоряются форсунки, сильнее нагревается двигатель. Еще печальнее тот факт, что при динамичном старте с низких оборотов значительно увеличивается нагрузка на поршневую группу, и в этом случае из-под капота иногда можно слышать характерный стук.

Вибрации, вызванные детонацией, оказывают разрушительное воздействие не только на валы двигателя, но и на подшипники, коробку передач и сцепление. Быстрее же всего изнашиваются поршни и вкладыши коленчатого вала.