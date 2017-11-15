Чем опасна езда на низких оборотах

Фото www.atlantaspeedometer.com
Логика многих водителей, которые считают, что езда на низких оборотах способствует экономии топлива, сводится приблизительно к следующему: чем медленней вращается коленчатый вал двигателя при заданной скорости, тем меньше требуется горючего. Так ли это на самом деле?
Иван Флягин

Логика вроде бы предельно понятна: при малой скорости движения коленчатого вала в цилиндрах сгорает меньше топлива, что обеспечивает, соответственно, более щадящий режим работы силового агрегата. Однако при попытке ускорения с низких оборотов мотор получает избыточную дозу горючего и попросту захлебывается, так как смесь полностью сгореть не успевает.

Мало того, из-за такого рывка не происходит своевременного воспламенения смеси; возникает детонация, образуется нагар в камере сгорания, засоряются форсунки, сильнее нагревается двигатель. Еще печальнее тот факт, что при динамичном старте с низких оборотов значительно увеличивается нагрузка на поршневую группу, и в этом случае из-под капота иногда можно слышать характерный стук.

Вибрации, вызванные детонацией, оказывают разрушительное воздействие не только на валы двигателя, но и на подшипники, коробку передач и сцепление. Быстрее же всего изнашиваются поршни и вкладыши коленчатого вала.

От оборотов двигателя зависит и давление, создаваемое масляным насосом. «На низах» режимах оно снижается, и, естественно, детали мотора смазываются хуже. А к чему приведет масляное голодание силового агрегата, все прекрасно понимают.

Вопреки расхожему мнению, на малых оборотах у двигателя резко увеличивается аппетит в связи с необходимостью дополнительного обогащения смеси, и это легко проверить по показаниям датчика мгновенного расхода горючего. В конце концов, если вы не спешите переключать трансмиссию на ступень ниже, машина существенно теряет в динамике, а иногда ускорение и вовсе сходит на нет. В экстренной ситуации автомобиль может заглохнуть, и все это грозит серьезным ДТП.

Поэтому на низких оборотах уместно двигаться либо на пустом шоссе, либо в пробке, когда дорожная ситуация не требует экстренного ускорения. А уж если возникает необходимость дать газу, не стоит лениться переключать коробку передач на ступень ниже. Напомним, что обычно оптимальный диапазон бензиновых безнаддувных моторов составляет приблизительно 2500—3500 оборотов в минуту, и желательно, чтобы стрелка тахометра «гуляла» именно в этих пределах.

безопасность дорожного движения, техническое обслуживание, дорога, трасса
15 ноября 2017
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