Cтартовали продажи УАЗ «Профи» на газе

Битопливный УАЗ «Профи» может похвастать низким расходом топлива и газовым резервуаром емкостью 93 литра. Суммарный запас хода автомобиля составляет свыше 750 километров.

На машине установлено газобаллонное оборудование Lovato пятого поколения итальянского производства. По заверениям производителя, двигатель ZMZ Pro с ГБО «практически не уступает по характеристикам бензиновому варианту». Его мощность равна 143 силам, а крутящий момент — 227 Нм.



Примечательно, что на битопливную версию UAZ Profi действуют те же условия гарантии, что и на бензиновую модификацию — четыре года или 200 000 км пробега. При этом ценник на авто с ГБО выше «бензинки» всего на 40 000 рублей.