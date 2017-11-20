Mitsubishi придумала новый способ привлечения клиентов

Как сообщает пресс-служба Mitsubishi, посетители «Дня открытых дверей» получат уникальную возможность «узнать все самое интересное из первых уст». В каждой из тематических зон — история марки, сервисное обслуживание, финансовые услуги и другие — будут присутствовать эксперты, готовые ответить на любой вопрос гостей мероприятия. При желании посетители смогут лично пообщаться и с руководителями «ММС Рус».

На «Дне открытых дверей» Mitsubishi также состоятся мастер-классы по японской каллиграфии, искусству икебаны и конкурсы для самых маленьких гостей мероприятия. Кроме того, в этот день ведущие шоу «Перекупы» назовут имя победителя, которому достанется восстановленный Mitsubishi Lancer.

Чтобы попасть на «День открытых дверей» Mitsubishi, который пройдет 2 декабря с 12 до 18 часов, необходимо предварительно зарегистрироваться на официальном сайте компании.