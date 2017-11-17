10 вещей, которые раздражают в автомобиле

Фото: www.mensfitness.com
Автомобили становятся все умнее, эффективнее, безопаснее. Они обрастают множеством систем и функций, призванных облегчить жизнь водителю. Однако порой чрезмерная концентрация свежайших технологий или новейшие достижения дизайнерской мысли начинают просто раздражать.
Эдуард Раскин

Кому-то нравится, что автомобиль все больше превращается в средство передвижения, и при этом все меньше доставляет удовольствия от вождения. Некоторым нравится, что их машина представляет собой сложнейший гаджет, а некоторые злятся, пытаясь разобраться в новомодных и малонужных в повседневной жизни системах. Однако большинству все-таки нравится именно рулить, а не чувствовать себя пассажиром на переднем левом кресле. Именно их недовольные комментарии мы попытались суммировать в этой статье.

Синтезированные звуки — это не только сигналы, предупреждающие пешеходов о том, что к ним подкрадывается бесшумный по своей сути электрокар. Нет, хитрые инженеры превращают жалкое жужжание даунсайзингового турбомоторчика в ласкающий ухо любого водителя яростный рык V-образной «шестерки».

Фото: www.forbes.com/

Многих выводит из себя реализация некоторых функций безопасности автомобиля — например, постоянное мигание и писк системы мониторинга слепых зон или навязчивая вибрация руля при пересечении линии разграничения полос. Ну о какой безопасности может идти речь, если водитель раздражен?

Кнопка выключения системы старт-стоп весьма востребована, поскольку мало кого не выбешивает постоянно глохнущий при малейшей остановке двигатель. Экономия бензина при этом копеечная, а нервные клетки, говорят, не восстанавливаются. Вторая бесполезная кнопка отвечает за режим «спорт». На деле модели, где она реально изменяет настройки агрегатов, можно пересчитать по пальцам одной руки.

Перегруженное переключателями рулевое колесо тоже мало кому нравится. Спрашивается, ну зачем размещать именно там пульт управления, скажем, сотовым телефоном? А сенсорные дисплеи, с помощью которых настраиваются все без исключения функции автомобиля, включая климат-контроль и обогрев сидений? Ведь это самым серьезным образом отвлекает внимание водителя от дороги.

Фото: www.avtoblog.com

Поддельные деревянные и хромированные вставки в интерьере также не вызывают особого уважения. Если пластик — пусть это будет честный, симпатичный пластик. А в дорогих машинах не грех и натуральный материал использовать. Сюда же можно присовокупить смешную моду на фальшивые хромированные якобы насадки выпускной системы — от них всего один шаг до широких «банок» на выхлопных трубах у малолетних гопников.

Еще одно шикарное изобретение нашего времени — пятая дверь кроссоверов, универсалов и хетчбэков, которая добросовестно копит воду и сливает ее на вас, когда вы пытаетесь проникнуть в багажный отсек.

В области чистого дизайна вызывают как правило отторжение задние стойки с обратным наклоном и неокрашенные декоративные накладки на колесные арки у превдовнедорожных версий вполне себе городских автомобильчиков. А вот высокая плечевая линия, которую упорно внедряет ряд дизайнеров, мало того, что неэстетична, но и опасна. Малюсенькие боковые окошечки, похожие больше на амбразуры, сильно затрудняют обзор. Кстати, навешивать предельно агрессивную морду на завзятого тихохода — тоже не очень привлекательная идея.

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17 ноября 2017
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