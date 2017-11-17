10 вещей, которые раздражают в автомобиле

Кому-то нравится, что автомобиль все больше превращается в средство передвижения, и при этом все меньше доставляет удовольствия от вождения. Некоторым нравится, что их машина представляет собой сложнейший гаджет, а некоторые злятся, пытаясь разобраться в новомодных и малонужных в повседневной жизни системах. Однако большинству все-таки нравится именно рулить, а не чувствовать себя пассажиром на переднем левом кресле. Именно их недовольные комментарии мы попытались суммировать в этой статье.

Синтезированные звуки — это не только сигналы, предупреждающие пешеходов о том, что к ним подкрадывается бесшумный по своей сути электрокар. Нет, хитрые инженеры превращают жалкое жужжание даунсайзингового турбомоторчика в ласкающий ухо любого водителя яростный рык V-образной «шестерки».