Пять поломок тормозов, которые может предотвратить только сам водитель

Даже если машина еще не подает явных «сигналов» о проблемах в подвеске и тормозах, водитель может их обнаружить и сам. Но только если знает, на что следует обратить внимание в процессе, например, сезонной смены резины, когда элементы тормозной системы не закрыты колесами.

Во-первых, нужно обратить внимание на равномерность износа тормозного диска. Бороздки, задиры на его поверхности могут быть следствием предельного износа колодок или попадания частиц грязи. Если автовладелец вовремя не поменял колодки, то в этом случае после стирания фрикционной поверхности металлическая подложка накладок становится рабочей поверхностью при торможении и трется о диск. Все это ведет к его деформации. Если диск изношен неравномерно или его толщина мала, то при частых интенсивных торможениях его плоскость из-за нагрева может «повести», что приведет к возникновению вибраций. А уж «синюшный» цвет диска просто вопиет о том, что он был перегрет и его необходимо срочно заменить. Ведь чугун, из которого он состоит, мог изменить свои свойства, деформироваться, на его поверхности могли появиться трещины.

Также нужно обращать внимание на равномерность износа колодок. Одна из возможных причин этого — их неправильная установка. В этом случае необходимо проверить направление — на некоторых колодках бывают метки «левая», «правая» или стрелки по направлению вращения колеса.