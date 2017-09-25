Пять поломок тормозов, которые может предотвратить только сам водитель

Сезонная смена резины — хороший повод обратить внимание на состояние тормозной системы и понять, нужно ли немедленно ехать в автосервис, или проблема не требует немедленного «лечения». Выяснить это сможет любой водитель, ознакомившись с нашими советами.
Максим Строкер

Даже если машина еще не подает явных «сигналов» о проблемах в подвеске и тормозах, водитель может их обнаружить и сам. Но только если знает, на что следует обратить внимание в процессе, например, сезонной смены резины, когда элементы тормозной системы не закрыты колесами.

Во-первых, нужно обратить внимание на равномерность износа тормозного диска. Бороздки, задиры на его поверхности могут быть следствием предельного износа колодок или попадания частиц грязи. Если автовладелец вовремя не поменял колодки, то в этом случае после стирания фрикционной поверхности металлическая подложка накладок становится рабочей поверхностью при торможении и трется о диск. Все это ведет к его деформации. Если диск изношен неравномерно или его толщина мала, то при частых интенсивных торможениях его плоскость из-за нагрева может «повести», что приведет к возникновению вибраций. А уж «синюшный» цвет диска просто вопиет о том, что он был перегрет и его необходимо срочно заменить. Ведь чугун, из которого он состоит, мог изменить свои свойства, деформироваться, на его поверхности могли появиться трещины.

Также нужно обращать внимание на равномерность износа колодок. Одна из возможных причин этого — их неправильная установка. В этом случае необходимо проверить направление — на некоторых колодках бывают метки «левая», «правая» или стрелки по направлению вращения колеса.

Не стоит игнорировать и коррозию, а также и нарушение подвижности компонентов, заклинивание тормозного суппорта или цилиндров, отсутствие смазки на направляющих суппорта. Проблемы с этими компонентами тормозной системы могут блокировать движение колодок и привести к их неравномерному износу, шумам, вибрации и даже заклиниванию суппорта.

Необходимо контролировать и исправность стояночного тормоза. Из-за нарушения его работоспособности может страдать и основная тормозная система — снижается эффективность работы задних механизмов. Распространенной неисправностью считается растяжение тросов «ручника». Для устранения неисправности, вполне вероятно, будет достаточно провести регулировку натяжения тросиков.

Неожиданное возникновение скрипа, шума и вибрации сразу после установки новых колодок также можно считать явным поводом обратиться в автосервис. Это — явный признак проблем и износа не тормозов, но элементов подвески авто. Когда в разных ее узлах понемногу накапливается износ, они получают дополнительные степени свободы и возможность нештатных вибраций. И появление новых колодок просто провоцирует их более явное проявление. После смены колодок могут в полную силу «заговорить» тормозной диск, рулевые тяги, сайлентблоки, шаровые опоры и рычаги, стойки стабилизатора и прочее.

ремонт
25 сентября 2017
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