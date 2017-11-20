Названы лучшие автомобили для водителей-женщин

В 2017 году на победу в конкурсе «Всемирный женский автомобиль года» претендовали 420 моделей. Из них профессиональное жюри, в которое вошли 26 журналистов прекрасного пола из 20 стран, выбрало шесть лучших в номинациях семейный, бюджетный, экологичный, спортивный и премиальный автомобиль, а также лучший кроссовер.

Самым оптимальным «семейным» вариантом для автомобилисток эксперты назвали кроссовер Mazda CX-5. Водителям-женщинам, которые любят погонять, по мнению жюри стоит обратить внимание на Honda Civic Type R. Лучшей бюджетной женской машиной стала Ford Fiesta, а премиальной — BMW 5-й серии.

В номинации «Всемирный женский экологичный автомобиль» одержал победу Hyundai Ioniq, эта же машина получила самую главную награду — звание лучшей модели для женщин в принципе. А лучшим кроссовером, по решению экспертов, стал Peugeot 3008.