Две модели LADA вошли в ТОП-100 самых продаваемых машин в Европе

Согласно данным аналитического агентства focus2move, LADA Granta в январе-октября разошлась в Европе тиражом в 76 900 экземпляров (с учетом российских продаж), что обеспечило ей шестидесятое место. На 59 строчке расположилась Skoda Superb, а на 61 — Audi A6.

Другая модель LADA, оказавшаяся в числе первых 100 машин — Vesta, занявшая 76 место. В пользу этого автомобиля за период с января по октябрь сделали выбор 62 100 автомобилистов в Европе (в том числе в России). Строчкой выше разместился FIAT 500L, а 77-м стал Ford EcoSport.

Лидером рейтинга самых популярных моделей в Европе остается Volkswagen Golf. Официальные дилеры по итогам первых десяти месяцев года реализовали 452 100 таких машин.