Две модели LADA вошли в ТОП-100 самых продаваемых машин в Европе

Фото: LADA
По итогам первых десяти месяцев нынешнего года сразу две модели LADA вошли в список ста самых продаваемых автомобилей в Европе. LADA Granta оказалась шестидесятой, а Vesta расположилась на 76 позиции.
Виктория Базылева

Согласно данным аналитического агентства focus2move, LADA Granta в январе-октября разошлась в Европе тиражом в 76 900 экземпляров (с учетом российских продаж), что обеспечило ей шестидесятое место. На 59 строчке расположилась Skoda Superb, а на 61 — Audi A6.

Другая модель LADA, оказавшаяся в числе первых 100 машин — Vesta, занявшая 76 место. В пользу этого автомобиля за период с января по октябрь сделали выбор 62 100 автомобилистов в Европе (в том числе в России). Строчкой выше разместился FIAT 500L, а 77-м стал Ford EcoSport.

Лидером рейтинга самых популярных моделей в Европе остается Volkswagen Golf. Официальные дилеры по итогам первых десяти месяцев года реализовали 452 100 таких машин.

автопродажи, авторынок, дилеры, производители, производство, автозаводы
27 ноября 2017
232


Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы