Что думают россияне об умственных способностях чиновников, приказавших наклеивать на машину знак «Шипы»

Нет, никто из в массе своей законопослушных водителей не стал вставать в позу и игнорировать новые требования — закон может быть не проработан, алогичен, откровенно глуп, но это закон.
Однако свое отношение к авторам поправок в «Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств» выразил однозначно и как всегда красноречиво. На улицах появилось множество машин с обязательными «шипопредупреждающим» нашлепкам, красноречиво описывающими умственные способнсти господ, обязавших ее ношение. В чем, впрочем, вы можете убедиться сами.
Эксперты же портала «АвтоВзгляд» в очередной раз повторят, что наклейка «Ш» ни коим образом не влияет на безопасность дорожного движения. И обратного не доказал ни один из многочисленных гражданских и полицейских НИИ.
Впрочем, в России принимается множество законов, постановление и указов, не подкрепленных минимальными доказательствами и исследованиями, а порой, как в данном случае, откровенно противоречащих здравому смыслу. Но это уже совсем другая история…