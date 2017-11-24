Что думают россияне об умственных способностях чиновников, приказавших наклеивать на машину знак «Шипы»

Однако свое отношение к авторам поправок в «Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств» выразил однозначно и как всегда красноречиво. На улицах появилось множество машин с обязательными «шипопредупреждающим» нашлепкам, красноречиво описывающими умственные способнсти господ, обязавших ее ношение. В чем, впрочем, вы можете убедиться сами.