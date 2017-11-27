Toyota Land Cruiser Prado получил 280-сильный мотор

Переживший рестайлинг Toyota Land Cruiser Prado, ориентированный на авторынок Поднебесной, вытянулся на 60 мм в длину, обзавелся перелицованной оптикой, иными бамперами и обновленной радиаторной решеткой.

Некоторые коррективы японцы внесли и в интерьер машины. В частности, они видоизменили приборную панель и центральную консоль, установили новое рулевое колесо и 4,2-дюймовый экран бортового компьютера.

В ходе ресталинга «Прадо» обзавелся 3,5-литровым атмосферным двигателем 7GR мощностью 280 л. с., сообщает Njcar. Этим же мотором приводится в движение пикап Toyota Tacoma.

Напомним, что в России внедорожник Land Cruiser Prado продается в трех модификациях с бензиновыми 2,7- и 4,0-литровыми силовыми агрегатами, а также с 2,8-сильным «дизелем». Стартовая цена автомобиля на сегодняшний день составляет 2 199 000 рублей.