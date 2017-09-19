Почему в машине руль круглый, а не квадратный

Чтобы убедиться, что круг — наилучшая форма автомобильного руля, достаточно вспомнить: подавляющее большинство механизмов систем рулевого управления имеют передаточное отношение, при котором от упора до упора баранку приходится проворачивать заметно больше чем на 180º. Уменьшать этот угол резонов пока нет — в этом случае слишком уж сильно будут поворачиваться передние колеса авто при малейшем отклонении руля от нулевого положения. Из-за этого случайное шевеление «баранкой» на высокой скорости практически неминуемо будет приводить к аварийной ситуации. По этой причине рулевые механизмы создаются так, что для поворота колес машины от нулевого положения на значительный угол требуется перехватить рулевое колесо как минимум один раз. А в подавляющем числе случаев — больше.

Для упрощения перехватов все точки контакта рук и органа управления должны находиться на предсказуемом для человеческой моторики месте. Единственной геометрической плоской фигурой, все точки которой при вращении вокруг центральной оси оказываются на одной и той же линии — окружность. Именно поэтому рули делают кольцеобразными, чтобы человек хоть с закрытыми глазами, абсолютно не задумываясь над своими движениями, мог перехватить руль, вне зависимости от текущего положения колес. То есть круглый руль это одновременно и удобство, и необходимость безопасного вождения.