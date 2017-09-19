Почему в машине руль круглый, а не квадратный

У первых машин руль представлял собой что-то вроде кочерги — по типу румпеля у парусного судна. Но уже в конце 19 века люди поняли, что колесо является практически идеальной формой основного органа управления автомобиля. Чем обусловлена ее популярность до сих пор?
Максим Строкер

Чтобы убедиться, что круг — наилучшая форма автомобильного руля, достаточно вспомнить: подавляющее большинство механизмов систем рулевого управления имеют передаточное отношение, при котором от упора до упора баранку приходится проворачивать заметно больше чем на 180º. Уменьшать этот угол резонов пока нет — в этом случае слишком уж сильно будут поворачиваться передние колеса авто при малейшем отклонении руля от нулевого положения. Из-за этого случайное шевеление «баранкой» на высокой скорости практически неминуемо будет приводить к аварийной ситуации. По этой причине рулевые механизмы создаются так, что для поворота колес машины от нулевого положения на значительный угол требуется перехватить рулевое колесо как минимум один раз. А в подавляющем числе случаев — больше.

Для упрощения перехватов все точки контакта рук и органа управления должны находиться на предсказуемом для человеческой моторики месте. Единственной геометрической плоской фигурой, все точки которой при вращении вокруг центральной оси оказываются на одной и той же линии — окружность. Именно поэтому рули делают кольцеобразными, чтобы человек хоть с закрытыми глазами, абсолютно не задумываясь над своими движениями, мог перехватить руль, вне зависимости от текущего положения колес. То есть круглый руль это одновременно и удобство, и необходимость безопасного вождения.

Нельзя сказать, что сегодня абсолютно все авто имеют рули исключительно круглой формы. Иной раз попадаются модели, у которых дизайнеры интерьера «срезают» небольшой сегмент — самую нижнюю часть «круга», находящуюся в непосредственной близости от водительского живота. Делается это, как правило, из соображений «быть не как все», а также ради большего удобства посадки высадки шофера. Но заметьте — убирают именно небольшой сегмент, чтобы, не дай Бог, не нарушилась общая «круглость» рулевого колеса.

В этом смысле исключением может считаться рулевое «колесо» гоночного болида, например из серии F1. Там «квадратный» руль — скорее правило. Прежде всего это связано с тем, что гоночной машине не нужно, например, парковаться задом, что исключает необходимость поворачивать колеса на большие углы. А для управления ею на высоких скоростях достаточно поворачивать даже не руль, а что более верно, штурвал (как у самолета) на углы меньше 90º в каждую сторону, что исключает необходимость для пилота перехватывать его в процессе управления. Заметим также, что время от времени создатели концептов и прочие футурологи от автопрома оснащают свои детища квадратными рулями или чем-то вроде самолетных штурвалов. Возможно такими и будут машины будущего — когда управлять ими на дорогах и парковать на стоянке будет уже не человек, а электронный автопилот.

беспилотный автомобиль
19 сентября 2017
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