«Независимость» закрыла все автосалоны в Москве

В начале нынешнего года «Независимость» сменила управляющего директора и приступила к оптимизации бизнес-процессов. В компании рассчитывали, что положение дел улучшится, однако все пошло не по плану, и за десять месяцев фирма лишилась дилерства шести марок: Volvo, BMW, Mazda, Mitsubishi, Jaguar и Land Rover. Ключевая причина расторжения соглашений — нарушение договоренностей с клиентами. Дилер задерживал передачу автомобилей покупателям, которые частично оплатили свой заказ.

На сегодняшний день в портфеле компании остались лишь Audi, Volkswagen, Ford и Peugeot. Хотя на официальных сайтах Audi и Volkswagen в списке официалов московской «Независимости» (или «АвтоГанзы», реализующей и обслуживающей «Фольксваген») уже нет. В свою очередь официальный представитель немецких марок сообщил РБК, что «изменений в статусе» не произошло, и «Независимость» по-прежнему является дилером.

Стоит отметить, что автосалоны Ford и Peugeot в Екатеринбурге, а также Ford в Уфе в настоящее время работают в штатном режиме. Контракты между «Независимостью» и производителями действительны до конца текущего года. Вероятнее всего, с 1 января и оставшиеся автосалоны будут закрыты.