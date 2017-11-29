Ford Kuga и Ford Mondeo оснастили системой дистанционного запуска двигателя

Система дистанционного запуска двигателя Ford Remote Start входит в стандартное оснащение Ford Kuga и Ford Mondeo в комплектациях Titanium и Titanium Plus. Седаны, располагающие этой опцией, уже поставляются к официальным дилерам, а кроссоверы с Ford Remote Start встали на конвейер 28 ноября.

Благодаря этой системе автомобилисты могут дистанционно запускать двигатель за 5, 10 или 15 минут до выхода из дома. Чтобы активировать функцию, необходимо нажать определенную комбинацию кнопок на брелоке, однако надо учитывать, что передатчик действует на расстоянии не более 100 метров. Мотор не заведется, если во время стоянки машины сработала система сигнализации, при открытом капоте или если напряжение аккумулятора ниже определенного значения.

Надо сказать, что система Ford Remote Start в условиях наших суровых зим особенно актуальна. Ведь владельцам машин, оснащенных дистанционным запуском мотора, не нужно мерзнуть на улице или прятаться в теплых помещениях, пока автомобиль прогревается.