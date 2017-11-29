Toyota стоит на пороге гибели

Фото: www.trbimg.com
Президент компании Toyota Motor Corp. Акидо Тойода откровенно паникует — быстро меняющаяся автомобилестроительная отрасль, по его мнению, оставляет возглавляемой им корпорации последний шанс не погибнуть под давлением конкурентов. «Сейчас или никогда»,— восклицает он, и пытается принять срочные и жесткие меры для выживания бренда.
Эдуард Раскин

Похоже, что внук основателя японской компании уже не верит в некогда всемогущие заклинания о «надежности» автомобилей Toyota. А если до сих пор и верит, то уж точно сомневается, что они помогут избежать гибели бренда, которую он предвидит в самом ближайшем будущем. Именно поэтому Тойода провоцирует кризисные настроения в своей компании перед лицом катастрофических изменений, назревших в отрасли.

Чего же так испугался глава известной корпорации? Оказывается, всего-навсего наступления новых технологи от новых технологий и конкурентов из Кремниевой долины и Китая. Свою тревогу он излил в крайне эмоциональном комментарии:

— Перед лицом изменений беспрецедентной скорости и масштаба, TMC осознает, что сталкивается с ситуацией «сейчас или никогда», в которой у нас нет ни одной лишней минуты. Нет ни какой гарантии, что через 100 лет производители автомобилей будут продолжать играть ведущую роль в выпуске транспортных средств. Началась решающая битва — не за победу или проигрыш, а за выживание или смерть.

futurism.media

Почему Тойода-сан так неожиданно и отчаянно возбудился, непонятно. Казалось бы, все должно быть наоборот. Несколько десятилетий инженеры его компании бьются над созданием современных двигателей внутреннего сгорания, и ничего у них ровным счетом не выходит. В случае глобальной переориентации отрасли на принципиально новые источники энергии все оказываются в равных стартовых условиях, и у японцев появляется шанс вырваться в лидеры. Ведь всякие роботы Kirobo Mini или электронные собаки у них получаются неплохо.

Однако, нет. Настрой у президента панический, а паника — плохой советчик. Что он предлагает для взятия ситуации под контроль? Прежде всего, глобальную кадровую перетасовку. По данным портала Automotive News Тойода решил раздробить японскую головную компанию на суб-компании, которые должны действовать как автономные подразделения. Цель — воспроизвести упрощенную процедуру организации стартапов в Кремниевой долине.

Фото: www.boomsbeat.com

Далее следуют исключительно кадровые изменения в руководстве. Так, вице-президент Denso Corp. становится новым финансовым директором Toyota. Президент производителя тормозов Advics Co. приглашен на должность президента подразделения коммерческих автомобилей. Исполнительный директор торговой компании Toyota Tsusho Corp. станет генеральным директором Toyota в Африке. Управляющий директор японского мегабанка Sumitomo Mitsui Banking Corp., получит пост генерального директора Toyota Financial Services. Ну и так далее — список переназначений как минимум в три раза длиннее приведенного.

Все эти решения вступают в силу с 1 января 2018 года. Руководство компании уверено, что они помогут справиться с новыми вызовами в сфере электрокаров, автономного вождения и подключенных автомобилей. Естественно — вряд ли японцы читали басню Крылова «Квартет».

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29 ноября 2017
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