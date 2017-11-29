Toyota стоит на пороге гибели

Похоже, что внук основателя японской компании уже не верит в некогда всемогущие заклинания о «надежности» автомобилей Toyota. А если до сих пор и верит, то уж точно сомневается, что они помогут избежать гибели бренда, которую он предвидит в самом ближайшем будущем. Именно поэтому Тойода провоцирует кризисные настроения в своей компании перед лицом катастрофических изменений, назревших в отрасли.

Чего же так испугался глава известной корпорации? Оказывается, всего-навсего наступления новых технологи от новых технологий и конкурентов из Кремниевой долины и Китая. Свою тревогу он излил в крайне эмоциональном комментарии:

— Перед лицом изменений беспрецедентной скорости и масштаба, TMC осознает, что сталкивается с ситуацией «сейчас или никогда», в которой у нас нет ни одной лишней минуты. Нет ни какой гарантии, что через 100 лет производители автомобилей будут продолжать играть ведущую роль в выпуске транспортных средств. Началась решающая битва — не за победу или проигрыш, а за выживание или смерть.