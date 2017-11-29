Президентом Lexus стала Чика Како

С 1 января 2018 года исполнительным вице-президентом компании Lexus International Co. станет Чика Како. В свое время она уже был первым в истории корпорации Toyota женщиной-главным инженером. Первым ее самостоятельным проектом стала разработка гибридного хетчбэка Lexus CT. Затем она курировала и модернизацию этой модели в 2014 году.