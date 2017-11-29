Президентом Lexus стала Чика Како

Фото: pursuit.mungenastluxurycenter.com
Кадровая революция, затеянная президентом Toyota Motor Corp. Акидо Тойода, коснулась и «премиального» подразделения корпорации. Одну из высших должностей там впервые займет женщина.
Эдуард Раскин

С 1 января 2018 года исполнительным вице-президентом компании Lexus International Co. станет Чика Како. В свое время она уже был первым в истории корпорации Toyota женщиной-главным инженером. Первым ее самостоятельным проектом стала разработка гибридного хетчбэка Lexus CT. Затем она курировала и модернизацию этой модели в 2014 году.

авторынок, производители, производство, автозаводы
29 ноября 2017
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