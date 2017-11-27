Названы авто, приносящие несчастье

Amilcar Grand Sport — Айседора Дункан, 1927 год

Хотя эта модель выпускалась достаточно долго — с 1921 по 1940 год, известность она получила лишь в связи с одним-единственным событием. Широко известная в узких кругах Соединенных Штатов танцовщица Айседора Дункан в основном прославила себя эпатажным поведением. Так, заигрывая с коммунистической идеологией, она могла на сцене обнажить сосок и заявить: «Видите — он красный. Я тоже!» В возрасте 22 лет Айседора покинула Штаты и до самой своей смерти жила в России и Европе, где между делом стала женой великого поэта Сергея Есенина. В ее жизни машины вообще играли мистическую роль: в 1913 году в Париже погибли двое ее детей и их гувернантка, когда водитель автомобиля Renault упал в Сену. В 2027 году в Ницце, садясь в Amilcar, Айседора не заметила, что конец ее шарфа волочится по земле рядом с задним колесом. Во время движения машины шарф зацепился за спицы, мгновенно натянулся, и его рывок сломал танцовщице шею.