Названы авто, приносящие несчастье

Большинство этих автомобилей стало неотъемлемой частью истории. Независимо от того, ездили в них серийные убийцы или же, наоборот, властители дум целого поколения, в результате трагедий машины становились столь же известными, как и их хозяева. Правда, забывают их все-таки быстрее, чем людей. Но некоторые из печально знаменитых автомобилей до сих пор стоят, прошитые пулями, в разных музеях мира, в то время как другие безвозвратно исчезли.
Amilcar Grand Sport — Айседора Дункан, 1927 год
Хотя эта модель выпускалась достаточно долго — с 1921 по 1940 год, известность она получила лишь в связи с одним-единственным событием. Широко известная в узких кругах Соединенных Штатов танцовщица Айседора Дункан в основном прославила себя эпатажным поведением. Так, заигрывая с коммунистической идеологией, она могла на сцене обнажить сосок и заявить: «Видите — он красный. Я тоже!» В возрасте 22 лет Айседора покинула Штаты и до самой своей смерти жила в России и Европе, где между делом стала женой великого поэта Сергея Есенина. В ее жизни машины вообще играли мистическую роль: в 1913 году в Париже погибли двое ее детей и их гувернантка, когда водитель автомобиля Renault упал в Сену. В 2027 году в Ницце, садясь в Amilcar, Айседора не заметила, что конец ее шарфа волочится по земле рядом с задним колесом. Во время движения машины шарф зацепился за спицы, мгновенно натянулся, и его рывок сломал танцовщице шею.
Ford Model 730 Deluxe Sedan — Бонни и Клайд, 1934 год
Бонни Элизабет Паркер и Клайд Бэрроу были знаменитыми преступниками времен Великой депрессии, в течение двух лет терроризировавшими Средний Запад грабежами и убийствами. Газеты упивались духом насилия и сексуальности, который окружал эту парочку. Вопреки всеобщей уверенности, Бонни не расстреливала собственноручно людей, этим занимался Клайд и остальные члены банды, которой приписывают как минимум 10 жестоких убийств, в том числе и служителей закона. После серии преступлений, совершенных в Техасе, Оклахоме, Канзасе и Миссури, парочка скрывалась в Луизиане. И вот 23 мая 1934 года в 9:15 утра четыре полицейских устроили засаду на дерзких гангстеров. Бонни и Клайд ехали на Ford Model 730 Deluxe Sedan по сельской дороге, где их уже поджидали. Когда машина приблизилась и была вынуждена притормозить из-за поставленного поперек проезжей части грузовика, раздались выстрелы. Сначала полицейские разрядили дробовики, а когда «Форд» задымился, открыли стрельбу из револьверов. Форд скатился в кювет. Клайд умер мгновенно, тяжело раненая Бонни кричала. У нее не было никаких шансов — в каждого из преступников полицейские попали как минимум 25 раз. У Клайда был перебит позвоночник, оба получили по нескольку ранений в голову.
Lincoln Continental SS-100-X — Джон Ф. Кеннеди, 1963 год
Джон Фитцджералд Кеннеди стал президентом Соединенных Штатов в 1961 году. Молодой, красивый, харизматичный, жесткий и умный, он был очень популярен. Возможно, он может считаться последним президентом, который полностью соответствовал своей высокой должности. Вместе со своей гламурной женой Жаклин Бувье и маленькими детьми Кэролайн и Джоном-младшим, Кеннеди представлял идеализированный образ молодой Америки, уверенной в своих неограниченных возможностях. В холодный и мрачный день 22 ноября 1963 года президентский Lincoln Continental SS-100-X медленно двигался в кортеже по улицам Далласа, штат Техас. Неожиданно раздались выстрелы. В Джона Ф. Кеннеди попали две пули, выпущенные из снайперской винтовки. В убийстве президента был обвинен бывший морской пехотинец Ли Харви Освальд, которого выставляли советским шпионом. Однако истинная подоплека этого преступления, как и ее настоящие организаторы и исполнители, до сих пор покрыта мраком неизвестности.
Rover P6 3500 — Грейс Келли, 1982 год
Грейс Келли была одной из самых элегантных и красивых актрис, когда-либо украшавших собой киноэкран. За свою недолгую карьеру она успела сняться во многих классических фильмах, среди которых «Ровно в полдень», «Могамбо», «В случае убийства набирайте М», «Окно во двор», «Поймать вора» и «Деревенская девушка». Американский институт киноискусства поместил ее на 13 место в списке 100 величайших звезд кино. В 1956 году 26-летняя Келли ушла из Голливуда и вышла замуж за Ренье III князя Монако. В несчастливый день 13 сентября 1982 года Грейс вела автомобиль Rover P6 3500 по серпантину. С ней неожиданно случился инсульт, машина сорвалась в крутом повороте и вылетела на горный склон. Грейс Келли скончалась от полученных травм на следующий день, а ее дочь Стефания, также находившаяся в злополучном «Ровере», выжила.
Mercedes-Benz S280 — Диана Спенсер, 1997 год
Диана Френсис Спенсер, известная широкой публике как принцесса Диана или леди Ди, была дочерью Эдуарда Спенсера 8-го графа Спенсера. Она отличалась красотой и целеустремленностью одновременно. Этого оказалось вполне достаточно, чтобы в 1981 году стать женой наследника английского престола Чарлза принца Уэльского. Это произошло вопреки его желанию, поскольку он любил другую — Камиллу Паркер Боулз, однако королева Англии настояла на браке. Став по мужу принцессой Уэльской, Диана с неудовольствием обнаружила, быть членом царствующего дома — это нелегкий труд, предполагающий массу тягостных обязанностей, а не только светские развлечения. Она умудрилась рассориться со всеми членами королевской семьи, стала заводить любовников и в конце концов дело в 1996 году закономерно дошло до развода. Освободившись от семейных уз, Диана перестала скрывать свои любовные связи. Пытаясь оторваться от назойливых папарацци, которые 31 августа 1997 года в Париже преследовали Mercedes-Benz S280, где находилась Диана и ее любовник, сын египетского миллиардера Доди аль-Файед, водитель не справился с управлением. В результате страшной аварии все трое погибли.