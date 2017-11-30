Названы российские цены на самый дорогой Range Rover

Фото: Land Rover
Официальные дилеры Jaguar Land Rover приступили к приему заказов на внедорожник Range Rover в топовой комплектации SVAutobiography. Стартовая цена автомобиля составляет 12 542 000 рублей.
Виктория Базылева

Range Rover SVAutobiography оснащается бензиновым или дизельным V8, а также гибридной силовой установкой. Правда, «зеленая» модификация внедорожника в нашей стране продаваться не будет.

Автомобиль обзавелся новыми сиденьями с функцией массажа, электрорегулировкой в 22 направлениях и подставкой для ног с обогревом. Кроме того, машину укомплектовали мультимедийным центром, который «понимает» жесты, вместительным мини-баром, модулем Wi-Fi и множеством других опций.

Производство Range Rover SVAutobiography наладят в техническом центре SVO в британском Уорикшире. Заявки на внедорожник уже можно оставить у любого официального дилера марки.

За машину, вооруженную дизельным двигателем, в автосалоне попросят не менее 12 542 000 рублей. Бензиновая модификация обойдется уже как минимум в 13 164 000 рублей.

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30 ноября 2017
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