Видео тест-драйв Datsun Bluebird: старик и девушка

Сейчас название Datsun Bluebird 510 1600 SSS будет пустым звуком для подавляющего большинства автовладельцев, не то, что Datsun on-Do. Разве что автоколекционер или любитель истории мирового автопрома с пониманием кивнет головой при упоминании этой машины.

А в свое время это была, выражаясь современным языком, «бомба», взорвавашая мировой авторынок. Datsun Bluebird 510 1600 впервые увидел свет на Токийском автосалоне в октябре 1967 года. И вскоре завоевал неофициальный титул «BMW для бедных». В наши руки попал Datsun Bluebird 1971-го года выпуска — фактически ровесник ВАЗ-2101, первенца АВТОВАЗа.