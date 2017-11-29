Видео тест-драйв Datsun Bluebird: старик и девушка

Фото avtovzglyad.ru
Datsun конца 60-х — начала 70-х — совсем не тот Datsun, который мы знаем по моделям, продающимся сегодня на российском рынке. «Тот самый» Datsun Bluebird по своим ходовым качествам конкурировал с аналогичными BMW! И портал «АвтоВзгляд» не смог упустить возможность прокатиться на легендарном автораритете, увековечив данный процесс на видео.
Алексей Батушенко

Сейчас название Datsun Bluebird 510 1600 SSS будет пустым звуком для подавляющего большинства автовладельцев, не то, что Datsun on-Do. Разве что автоколекционер или любитель истории мирового автопрома с пониманием кивнет головой при упоминании этой машины.

А в свое время это была, выражаясь современным языком, «бомба», взорвавашая мировой авторынок. Datsun Bluebird 510 1600 впервые увидел свет на Токийском автосалоне в октябре 1967 года. И вскоре завоевал неофициальный титул «BMW для бедных». В наши руки попал Datsun Bluebird 1971-го года выпуска — фактически ровесник ВАЗ-2101, первенца АВТОВАЗа.

Почти всем из команды портала «АвтоВзгляд» довелось в свое время насладиться прелестями эксплуатации жигулевской «классики», поэтому упустить шанс попробовать себя за рулем японского конкурента того самого FIAT-124 — прародителя миллионов 2101, 2103, 2105 — мы не смогли. А распробовав таки Datsun Bluebird, у нас созрел замысел провести бесчеловечный эксперимент.

Что будет, если посадить за руль старичка-«японца» невинную жертву — единственную в нашем мужском коллективе девушку, которая в своей жизни не ездила на машинах старше 2010 года выпуска. Как она справится с «мешалкой» древней 4-ступенчатой МКП, рулем без гидроусилителя и тем, что 50 лет назад считалось эргономикой. Результат оказался где-то даже удивительным. Впрочем, сморите видеоролик и судите сами.

история марки, ретромобили, история
29 ноября 2017
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