Новые кроссоверы УАЗ поедут с новыми моторами

Несмотря на то, что дизельные «уазовские» агрегаты неплохо проявили себя в ходе эксплуатации, вскоре на машинах UAZ их не будет. Данное решение на предприятии было принято в связи с тем, что доля автомобилей с движками на тяжелом топливе в России дошла до критического минимума.

Известно, что новые моторы будут соответствовать требованиям Евро-5 и Евро-6, а поможет производителю в реализации проекта Фонд развития промышленности. Как сообщают «Ведомости», организация предоставит Ульяновскому заводу около 500 000 000 рублей. Похоже, новейший кроссовер, о котором слухи ходят уже несколько лет, действительно выйдет на рынок в ближайшей пятилетке.

Примечательно, но эти же двигатели УАЗ планирует поставлять другим автостроителям, а возможно и использовать в составе гибридных силовых установок собственного производства. Правда, вряд ли стоит в ближайшем будущем ожидать появления ульяновских «гибридов».