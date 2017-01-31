Новый кроссовер UAZ 3170: «утка», да и та фальшивая

Несколько дней назад интернет был взорван очередными сообщениями о появлении нового кроссовера Ульяновского завода, подкрепленными патентными изображениями будущей новинки. Правда, в действительности дизайн автомобиля будет иным. Если, конечно, автомобиль вообще увидит свет.

Вячеслав Василенко

В прошлом году «Роспатент» зарегистрировал изображения, проливающие свет на то, как будет выглядеть будущий кроссовер UAZ 3170. Оба варианта являются разработками НАМИ, сделанными по заказу ульяновцев. Только вот рассчитывать на то, что «паркетник» — судя по картинкам — будет выполнен в стиле китайских SUV не приходится.

Во-первых, в конкурсе на создание дизайна модного «уазика» помимо НАМИ принимало участие — не удивляйтесь! — легендарное итальянское ателье Pininfarina, которое по инсайдерской информации сайта «Русский автомобиль» его же и выиграла. А обнародованные в Сети изображения внешнего облика и интерьера 3170 заводом были отвергнуты.

Дизайн новинки, предложенный итальянцами, держится в строжайшем секрете, в том числе и потому, что выпуск самой машины в настоящий момент под вопросом. Это, собственно говоря, во-вторых.

Как подтвердили порталу «АвтоВзгляд» собственные источники на Ульяновском заводе, проект (рабочее название — SUV-C) по строительству полноприводного кроссовера с несущим кузовом и независимой подвеской заморожен. Как, в общем-то, и остановлены работы по подготовке площадей под его выпуск.

Впрочем, речи о полном закрытии проекта не идет. До ранее заявленного срока выхода модели на рынок у производителя еще по меньшей мере года три, поэтому к теме суперсовременного UAZ, пусть и с моторами, созданными на основе движков ГАЗ-3110 тридцатилетней давности, мы наверняка еще вернемся и неоднократно.

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31 января 2017
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