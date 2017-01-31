Новый кроссовер UAZ 3170: «утка», да и та фальшивая

В прошлом году «Роспатент» зарегистрировал изображения, проливающие свет на то, как будет выглядеть будущий кроссовер UAZ 3170. Оба варианта являются разработками НАМИ, сделанными по заказу ульяновцев. Только вот рассчитывать на то, что «паркетник» — судя по картинкам — будет выполнен в стиле китайских SUV не приходится.

Во-первых, в конкурсе на создание дизайна модного «уазика» помимо НАМИ принимало участие — не удивляйтесь! — легендарное итальянское ателье Pininfarina, которое по инсайдерской информации сайта «Русский автомобиль» его же и выиграла. А обнародованные в Сети изображения внешнего облика и интерьера 3170 заводом были отвергнуты.

Дизайн новинки, предложенный итальянцами, держится в строжайшем секрете, в том числе и потому, что выпуск самой машины в настоящий момент под вопросом. Это, собственно говоря, во-вторых.