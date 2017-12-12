Почему от Toyota Camry отказываются даже японцы

Японские эксперты, выбирая лучший автомобиль 2017 года, пальму первенства присудили шведскому кроссоверу Volvo XC60. Второе почетное место досталось BMW 5-серии. И только на третьей строчке оказался автомобиль японской марки — Toyota Camry.
Вячеслав Василенко

Без малого 40 лет в Японии проходит ежегодный конкурс Car of the Year Japan, в рамках которого местные специалисты выбирают лучшую машину из появившихся на рынке за год.

Примечательно, что в экспертную комиссию входит аж пятьдесят с лишним профильных журналистов, на сей раз отдавших свои голоса не в пользу японского автопрома. Так, по совокупности присвоенных баллов первое место, как уже было сказано, завоевал буквально недавно вышедший на рынок кроссовер Volvo XC60. Шведская модель набрала 294 балла — не в последнюю очередь благодаря своим ездовым повадкам и оснащению. Кроме того, члены жюри отметили высокий уровень комфорта и обилие современных систем безопасности.

Далее идет немецкая BMW 5-серии с показателем в 242 балла, а замыкает тройку лидеров японская Toyota Camry, получившая на десять очков меньше. Неужели даже местные эксперты наконец-то признали, что изделия автоиндустрии из Страны восходящего солнца не дотягивают до качества европейских продуктов? А уж что до «Тойоты», то подобный результат, вероятно, оказался для бренда ударом ниже пояса. Что ж, производителю есть о чем задуматься. Как, впрочем, и есть над чем поработать.

Стоит отметить, что за всю историю проведения конкурса это второй случай, когда лидерство достается не «домашнему» автомобилю — четыре года назад абсолютным победителем Car of the Year Japan оказался вольфсбургский Volkswagen Golf.

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12 декабря 2017
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