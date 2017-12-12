Почему от Toyota Camry отказываются даже японцы

Без малого 40 лет в Японии проходит ежегодный конкурс Car of the Year Japan, в рамках которого местные специалисты выбирают лучшую машину из появившихся на рынке за год.

Примечательно, что в экспертную комиссию входит аж пятьдесят с лишним профильных журналистов, на сей раз отдавших свои голоса не в пользу японского автопрома. Так, по совокупности присвоенных баллов первое место, как уже было сказано, завоевал буквально недавно вышедший на рынок кроссовер Volvo XC60. Шведская модель набрала 294 балла — не в последнюю очередь благодаря своим ездовым повадкам и оснащению. Кроме того, члены жюри отметили высокий уровень комфорта и обилие современных систем безопасности.