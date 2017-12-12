Рассекречен экстерьер универсала Tesla Model S

На протяжении года в дизайн-студии Niels van Roij Design и кузовном ателье RemetzCar трудятся над Tesla Model S в кузове универсал. Эта машина выполняется по заказу Флориса де Раадта — голландского автомобильного коллекционера.

Представители компании RemetzCar ранее сообщили, что официальная премьера новинки состоится в начале марта следующего года. Электрокары Model S выпустят небольшой партией, ограниченной всего двадцатью машинами.

Известно, что покупателям предложат множество вариантов эксклюзивной отделки интерьера и экстерьера. А дверей, судя по новым изображениям, будет все же пять, а не три, как предполагалось ранее. Другие подробности относительно «универсальной» Tesla Model S пока не раскрываются.