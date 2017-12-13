В России отзывают пикапы Volkswagen Amarok

Как сообщает Росстандарт, под отзывную акцию подпадает 137 пикапов Volkswagen Amarok, проданных официальным дилерами с начала нынешнего года по настоящее время. Сервисная кампания охватывает только те автомобили, под капотами которых установлен трехлитровый 224-сильный V6.

Как оказалось, обратный шланг гидроусилителя руля (ГУР) может повредиться из-за контакта с хомутом соседнего шланга или с кромкой кузова в районе колеса. Это чревато утечкой масла из гидравлической системы. С целью предотвращения неприятных последствий официальные дилеры установят защитное резиновое кольцо на трубку ГУР, а также сдвинут хомут соседнего шланга.

В ближайшее время владельцев потенциально неисправных автомобилей оповестят по телефону о необходимости предоставить транспортное средство на сервис.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что со следующего года автомобилисты будут получать подобные уведомления посредством модуля ЭРА-ГЛОНАСС. Пока же узнать, подпадает ли ваша машина под какую-либо сервисную кампанию, можно у официального дилера или на сайте Росстандарта. И в том, и в другом случае потребуется предоставить индентификационный номер авто (VIN).