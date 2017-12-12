Хороший видеорегистратор: новогодний подарок, которому будет рад любой водитель

СТИЛЬ, СТИЛЬ, СТИЛЬ

Начнем с его внешнего вида или, как принято сейчас говорить — форм-фактора. Элегантный прямоугольник длинною в два спичечных коробка со скругленными уголками и шестью кнопками управления (по три с каждой стороны крупного — диагональ 2,7 дюйма — дисплея) самым естественным образом впишется в интерьер любой машины. И не вызовет отторжения даже у любителей экстравагантных новинок, не говоря уж о людях, чтущих традиции. Я бы сравнил его с джинсами, которые сегодня носят и дома, и на работе, и в театре представители всех полов, возрастов, вероисповеданий, должностей и состояний. Классика, повторимся, она и в Африке классика.

Не менее элегантно реализован и алгоритм крепления «семьсот девяностого» на ветровое стекло. В этом процессе главную роль играет… блок GPS, интегрированный в кронштейн крепления. Перед установкой поворачиваете его на 90 градусов влево, прислоняете присоску к стеклу и возвращаете модуль в вертикальное положение. Ни на что давить-нажимать, используя мускульную силу, не надо — устройство мгновенно и очень надежно прилепится к «лобовухе». Столь же легко и снимается.

Единственный, на наш взгляд, минус решения в том, что к модулю GPS крепится и шнур питания. И как не пытайся, он не очень эстетично торчит в бок, прежде чем спуститься к прикуривателю. Впрочем, обзору это нисколько не мешает и раздражения не вызывает. Особенно с учетом того, что больше никаких манипуляций с Parkcity DVR HD 790 проводить не надо.