Хороший видеорегистратор: новогодний подарок, которому будет рад любой водитель

Фото avtovzglyad.ru
Вечные заморочки с поиском стоящего подарка дорогому человеку что ко дню его рождения, что к профессиональному или гендерному празднику, не говоря уж о презентах к Новому году, давно, уверен, достали всех — и друзей, и родственников, и любовников-любовниц адресата. Особенно если речь идет об автовладельцах.
Михаил Ростарчук

Ну не щетку-сметку же, честное слово, или набор автокосметики, которая в итоге будет только место в багажнике занимать, дарить. О подобных подношениях, как и о людях их сделавших, любой из нас забудет через секунду. И в этом смысле ничего лучше автомобильной электроники не найти. Правда, и тут есть нюансы.

Например, бессмысленной тратой денег станет покупка автомобильного навигатора, который сегодня с успехом заменяют штатные навигационные системы авто или, на худой конец, смартфоны. По той же причине вряд ли стоит дарить и «чистые» радар-детекторы. А вот комбайны, совмещающие в себе функции и «антирадаров», и видеорегистраторов большинством автовладельцев будут приняты с искренней благодарностью. Поскольку и от злодейских камер фиксации нарушений, плодящихся на наших дорогах как грибы после дождя, уберегут, и в случае нештатных дорожных ситуаций помогут, а то и сделают героем YouTube.

Фото avtovzglyad.ru

НЮАНСЫ ВЫБОРА ХОРОШЕГО ВИДЕОРЕГИСТРАТОР С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ФУНКЦИОНАЛОМ

Однако и тут не все так просто, поскольку сегодня на рынке присутствуют и дешевые, но мало на что способные «гибриды», и высококлассные, но очень дорогие устройства, купить которые даже для очень уважаемого человека рука у большинства россиян не поднимется. А вот качественных, надежных гаджетов среднего ценового диапазона, умеющих и хорошее «кино» снимать, и от электронных гаишных засад оберегать — буквально по пальцам сосчитать. О некоторых из них портал «АвтоВзгляд» уже писал, а в этой публикации расскажет еще об одном девайсе, приятно удивившем наших экспертов и ценой, и качеством исполнения, и своими способностями-умениями, и даже «оберткой». Знакомьтесь — видеорегистратор с GPS-оповещением Parkcity DVR HD 790, который и видео запишет, и о приближении к полицейским радарам предупредит..

В линейке видеорегистраторов Parkcity (бренда с десятилетней историей, чья продукция очень популярна в России) присутствуют самые разнообразные модели от более чем бюджетных (Parkcity DVR HD 370) и миниатюрных (Parkcity DVR HD 592), до по-настоящему премиальных (Parkcity CMB 850), использующих самые передовые технологии, доступные сегодня. Но Parkcity DVR HD 790 занимает в этом ряду особое место. Это — классика жанра, причем со всех точек зрения.

  • Фото avtovzglyad.ru
  • Фото avtovzglyad.ru

СТИЛЬ, СТИЛЬ, СТИЛЬ

Начнем с его внешнего вида или, как принято сейчас говорить — форм-фактора. Элегантный прямоугольник длинною в два спичечных коробка со скругленными уголками и шестью кнопками управления (по три с каждой стороны крупного — диагональ 2,7 дюйма — дисплея) самым естественным образом впишется в интерьер любой машины. И не вызовет отторжения даже у любителей экстравагантных новинок, не говоря уж о людях, чтущих традиции. Я бы сравнил его с джинсами, которые сегодня носят и дома, и на работе, и в театре представители всех полов, возрастов, вероисповеданий, должностей и состояний. Классика, повторимся, она и в Африке классика.

Не менее элегантно реализован и алгоритм крепления «семьсот девяностого» на ветровое стекло. В этом процессе главную роль играет… блок GPS, интегрированный в кронштейн крепления. Перед установкой поворачиваете его на 90 градусов влево, прислоняете присоску к стеклу и возвращаете модуль в вертикальное положение. Ни на что давить-нажимать, используя мускульную силу, не надо — устройство мгновенно и очень надежно прилепится к «лобовухе». Столь же легко и снимается.

Единственный, на наш взгляд, минус решения в том, что к модулю GPS крепится и шнур питания. И как не пытайся, он не очень эстетично торчит в бок, прежде чем спуститься к прикуривателю. Впрочем, обзору это нисколько не мешает и раздражения не вызывает. Особенно с учетом того, что больше никаких манипуляций с Parkcity DVR HD 790 проводить не надо.

Фото avtovzglyad.ru

ГАДЖЕТ ДЛЯ ЛЕНИВЫХ

Вот буквально — сел и поехал. Прибор автоматически включается при запуске двигателя и немедленно начинает снимать и «ловить» радары. В заводские установки, как мы считаем, нужно вмешиваться только для того, чтобы установить дату, региональное время и, при желании, «набить» номер своего транспортного средства, которые будут фиксироваться на записи и фотографиях (да, этот регистратор можно использовать и как фотоаппарат).

По умолчанию он настроен на работу в режиме Super HD с разрешением видеозаписи 2560х1080 пикселов при 30 кадрах в секунду. О качестве съемки вы можете судить по прикрепленному к этой публикации видео. Мы же только подчеркнем, что широкоугольный объектив камеры и ее угол обзора в 170 градусов не оставляют никаких шансов на то, что мельчайшие дорожные детали в кадр не попадут. Кстати сказать, запись ведется в формате mp4, что значительно облегчает дальнейшую работу с изображением на компьютере (кабель, соединяющий гаджет с ПК, идет в комплекте поставки).

Правда, несколько удивило то обстоятельство, что при долгой стоянке даже с работающим мотором (на «длинном» красном сигнале светофора, например, что в той же Москве, увы, не редкость) девайс после третьего-четвертого цикла съемки, вести ее прекращает до момента возобновления движения.

Хотя если стоящая впереди машина в этот момент сдаст назад, а датчик движения среагировать не успеет и команду возобновить процесс не даст, перед страховой и ГИБДД вы будете иметь бледный вид. Правда, производитель утверждает, что супер технологичная (и чуть ли не одна из самых лучших на сегодняшний день из всех имеющихся в мире) начинка прибора среагирует вовремя. Считать это минусом или плюсом — решать вам. Но выключить эту функцию в меню настроек Parkcity DVR HD 790 мы все же не можем не посоветовать.

БЕЗ «ПИСЕМ СЧАСТЬЯ»

Разберем способности Parkcity DVR HD 790 по детектированию гаишных «спидганов». Во-первых, что, разумеется, понравилось, так это его полная индифферентность к посторонним источникам излучения даже в условиях мегаполиса. Не будучи вооруженным сигнатурными «примочками», за неделю теста он ни разу не среагировал на какие-то посторонние сигналы, что случалось во время тестов радар-детекторов и комбо-устройств, даже самых дорогих и «навороченных».

Во-вторых, что обрадовало еще больше, он точно и вовремя предупреждал обо всех камерах фиксации — и контролирующих скоростной режим, и наблюдающих за соблюдением рядности. Это его умение портал «АвтоВзгляд» проверял на тестовых участках, где расположение камер его корреспондентам хорошо известно и постоянно мониторится.

Отметим, что столь точным и бескомпромиссным определением полицейских радаров и камер Parkcity DVR HD 790 обязан работе GPS-модуля, а также производителю, чьи инженеры поддерживают в актуальном состоянии базы мест расположения «опасных» для автомобилистов точек.

Фото avtovzglyad.ru

Также в актив прибору можно отнести громкий динамик (по-настоящему громкий, способный «перекричать» радио и крики детей на задних сидениях) и информативный дисплей — комбинация голосовых оповещений и информативных сообщений на дисплее точно не позволит водителю «проморгать» очередной полицейский источник излучения.

С НАИЛУЧШИМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ

Немаловажно и то, что гаджет может обнаруживать эти камеры на дистанциях до 1000 метров. Понятно, что такую дальнобойность лучше использовать в загородных поездках, а в городском трафике, чтобы не устать от непрерывно поступающих подсказок, достаточно доверится автоматическим настройкам, которые сообщают о приближении к «опасному участку» метров за 200—250.

Фото avtovzglyad.ru

И подводя итоги испытаний еще раз скажем, что Parkcity DVR HD 790 вполне может стать одним из самых удачных подарков автовладельцу, в том числе и на Новый год. Особенно если учесть, что его цена примерно в 6500 рублей и принимающую сторону не оскорбит, и бюджет поздравляющего не подорвет даже по нынешним не самым жирным временам.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ PARKCITY DVR HD 790

  • Съемка в формате Super HD.
  • Угол обзора 170°.
  • Процессор Ambarella A7.
  • GPS-позиционирование.
  • Предупреждение о приближении к камерам и радарам.
  • Громкий динамик.
  • Большой дисплей.
  • Автоматическая запись защищенных файлов при срабатывании G сенсора.
Фото avtovzglyad.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PARKCITY DVR HD 790

Матрица ⅓ КМОП, 4 Мп (OV4689).

Чипсет Ambarella A7.

ЖК-дисплей 2.7 дюйма.

Разрешение видеозаписи 2560×1080 (30к/с), 2304×1296 (30к/с), 1920×1080 (30к/с), HDR 1920×1080 (30к/с), 1280×720 (60к/с), 1280×720 (30к/с), HDR 1280×720 (30к/с), 1920×720 (45к/с).

    Формат видео МР4 (H.264).

    Разрешение фото — до 13 Мп.

    Формат фото JPEG.

    Встроенный G-сенсор.

    Карта памяти microSDXC, Class 10, до 128 Гбайт.

    Аккумулятор литий-полимерный, 250 мАч.

    Интерфейс USB 2.0, HDMI.

    превышение скорости, сплошная линия, видеофиксация, письма счастья, безопасность дорожного движения, видеорегистратор, антирадар, авария, ДТП, ГИБДД
    12 декабря 2017
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