Хороший видеорегистратор: новогодний подарок, которому будет рад любой водитель

Ну не щетку-сметку же, честное слово, или набор автокосметики, которая в итоге будет только место в багажнике занимать, дарить. О подобных подношениях, как и о людях их сделавших, любой из нас забудет через секунду. И в этом смысле ничего лучше автомобильной электроники не найти. Правда, и тут есть нюансы.
Например, бессмысленной тратой денег станет покупка автомобильного навигатора, который сегодня с успехом заменяют штатные навигационные системы авто или, на худой конец, смартфоны. По той же причине вряд ли стоит дарить и «чистые» радар-детекторы. А вот комбайны, совмещающие в себе функции и «антирадаров», и видеорегистраторов большинством автовладельцев будут приняты с искренней благодарностью. Поскольку и от злодейских камер фиксации нарушений, плодящихся на наших дорогах как грибы после дождя, уберегут, и в случае нештатных дорожных ситуаций помогут, а то и сделают героем YouTube.