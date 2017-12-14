UAZ Patriot получит индийскую раздаточную коробку

В настоящее время «Патриоты» оснащаются двумя видами раздаточных коробкок. Машины в базовой комплектации «Классик» располагают устаревшим УАЗовским агрегатом, а внедорожники во всех остальных исполнениях комплектуются «раздаткой» корейского производителя Dymos.

Согласно выданному «Патриоту» ОТТС, в скором времени автомобили получат коробку индийской компании Divgi Warner. Ее передаточное число чуть меньше, чем у корейского Dymos — 2,48 против 2,52. Аналогично корейской, индийская «раздатка» имеет функцию электронного включения.

По всей видимости, Divgi Warner придет на смену именно Dymos, тем более, что сами представители УАЗ не раз жаловались на высокую цену корейской коробки — стоимость агрегата на сегодняшний день составляет порядка 60 000 рублей.