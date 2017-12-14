Тест-драйв Mazda6: и снова под нож хирурга

Еще с момента своего появления в теперь уже далеком 2002 году, Mazda6 пришлась по душе российским автолюбителям. Очень часто даже можно было встретить «маздаориентированную» семью, когда супруга ездила на Mazda3, а муж — на Mazda6, например.

Время шло, автомобиль второго поколения оказался более плавным и покатым, но в то же время довольно сдержанным, причем во всем. А вот нынешняя, третья по счету генерация модели, определенно намекнула на некоторую премиальность. В рамках своего класса, разумеется.

Обсуждать японский дизайн — дело неблагодарное. Многим он нравится, что вполне оправдано: Mazda6 выглядит стильно, дерзко и даже немного вызывающе. Плавные, а вместе с тем заостренные грани кузова смотрятся гармонично. Хотя приверженцы классических европейских форм со мной наверняка не согласятся. Впрочем, на вкус и цвет, как известно, товарищей нет.