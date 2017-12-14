Тест-драйв Mazda6: и снова под нож хирурга

Фото: Вячеслав Василенко
Пока вся прогрессивная общественность с упоением следила за новинками минувшего Лос-Анджелесского автошоу, где в том числе представляли и трижды обновленную Mazda6, портал «АвтоВзгляд» решил выяснить, какие еще козыри имеются у дореформенной версии японского седана в борьбе за потребителя. Ведь свежая «шестерка» к нам приедет еще ой как нескоро.
Алексей Гусев

Еще с момента своего появления в теперь уже далеком 2002 году, Mazda6 пришлась по душе российским автолюбителям. Очень часто даже можно было встретить «маздаориентированную» семью, когда супруга ездила на Mazda3, а муж — на Mazda6, например.

Время шло, автомобиль второго поколения оказался более плавным и покатым, но в то же время довольно сдержанным, причем во всем. А вот нынешняя, третья по счету генерация модели, определенно намекнула на некоторую премиальность. В рамках своего класса, разумеется.

Обсуждать японский дизайн — дело неблагодарное. Многим он нравится, что вполне оправдано: Mazda6 выглядит стильно, дерзко и даже немного вызывающе. Плавные, а вместе с тем заостренные грани кузова смотрятся гармонично. Хотя приверженцы классических европейских форм со мной наверняка не согласятся. Впрочем, на вкус и цвет, как известно, товарищей нет.

Фото: Вячеслав Василенко

Внутренним убрантством «шестерка» способна удивить даже поклонников немецкого автопрома. Все интуитивно понятно и под рукой — к эргономике не придраться даже самому избалованному автовладельцу. Кроме того, складывается впечатление, что ты находишься в более дорогом и престижном автомобиле, нежели в машине-сопернике Toyota Camry, Ford Mondeo и KIA Optima. Отчасти это объясняется топовым вариантом исполнения Executive, где есть практически все, о чем только можно мечтать. За исключением лишь кофеварки и фена для волос.

Нет, правда: если навигация, камера заднего вида, стеклянный люк в крыше, масса вспомогательной электроники и прочие прибамбасы. Вот только белоснежный кожаный салон, причем весьма недурного качества, с непривычки даже ослепляет — такую роскошь в городском автомобиле среднего класса встретишь не часто. Тем более, что сами кресла тут настолько грамотно спрофилированы, что по уровню комфорта в них чувствуешь себя ничуть не хуже, чем японский император на троне во дворце.

В то же время чувствуется и парадоксальность некоторых «люксовых» решений: так, при включении задней передачи солнцезащитная шторка заднего стекла автоматически опускается, как во всяких там Lexus и Cadillac, что довольно удобно. А вот обратно она уже потом сама не поднимется — это вам не BMW — вот и приходится всякий раз поднимать ее принудительно при помощи клавиши на панели слева от рулевого колеса. Сама же передняя консоль очень порадовала — все строго, пусть и лаконично, но зато ничего лишнего, а главное — выполнено добротно и с душой.

Фото: Вячеслав Василенко

Что же касается ходовых качеств, то Mazda 6 умеет довольно неплохо ездить. Все-таки 2,5 литра и 192 «лошадки» — неплохой потенциал для массового автомобиля. Однако в стандартном режиме перемещения кажется, что под капотом силенок чуточку меньше, чем заявлено. Скорее всего, из-за настроек шестиступенчатого «автомата». Передачи он переключает плавно и почти незаметно, но для эффективного ускорения приходится ощутимо притапливать педаль акселератора.

Все меняется при переводе крохотного рычажка рядом с селектором АКП в режим Sport — Mazda тут же становится резвее, и гораздо охотнее отзывается на касание педали газа. Превращается в острый, как нож пластического хирурга, и руль. Правда, за такую спортивность придется расплачиваться громким пением мотора и повышенным расходом топлива.

Фото: Вячеслав Василенко

Не знаю почему, но у подавляющего большинства «японцев», причем даже еще более премиальных, нежели наша подопытная Mazda, по-прежнему имеются нюансы с шумоизоляцией. В первую очередь это касается моторного отсека и ниш колесных арок. Сомнений нет, что представленная в Лос-Анджелесе «шестерка» уже обзавелась дополнительным набором звукоизолирующих материалов. А вот тормоза порадовали — мягкие, плавные, а вместе с тем довольно эффективные и предсказуемые.

Впрочем, популярность Mazda6 объясняется не только стильным внешним видом и неплохими ходовыми качествами, но и вполне адекватной ценой — самая дорогая версия машины стоит немногим больше 1 800 000 рублей. А что — по нынешним меркам, когда откровенные «бюджетники» в топе выползают сильно за миллион, это вполне себе лояльный прайс.

Правда, надо учитывать, что популярностью этот автомобиль пользуется не только у поклонников модели, но и у автоугонщиков. Хотя до Toyota Camry в этом отношении «шестерке» очень далеко. Даже несмотря на то, что она выигрывает у конкурента-соотечественника по ряду других дисциплин.

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14 декабря 2017
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