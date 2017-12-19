Российский рынок грузовых автомобилей вырос на 57%

Наибольшим спросом у покупателей пользуются автомобили отечественного производителя КамАЗ — на долю этих машин в ноябре пришлось свыше 30% от общего объема продаж. Официальные дилеры реализовали 2800 грузовиков, что на 49,2% больше, нежели в последнем осеннем месяце 2016 года.

На второй строчке оказалась компания Scania, увеличившая свои продажи более чем в два раза до 778 автомобилей. На третьем месте расположилась «Группа ГАЗ», в пользу машин которой сделал выбор 741 человек. Замыкают лидерскую пятерку Volvo и Mercedes-Benz — эти грузовики разошлись тиражами в 699 и 543 экземпляра.

Среди моделей по итогам ноября самой востребованной стал КамАЗ 43118 (579 проданных авто). Следом идут Volvo FH (523 машины) и КамАЗ 5490 (510 большегрузов), сообщает «Автостат». В ТОП-5 самых популярных грузовиков в России также вошли КамАЗ 65115 (501 авто) и «Газон NEXT» (490).

Отметим, что всего в январе-ноябре российский рынок новых грузовых автомобилей вырос до 69 700 машин. По сравнению с аналогичным периодом минувшего года продажи увеличились на 50,3%.