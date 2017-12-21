Выпустит ли Hyundai конкурента KIA Rio X-Line и LADA XRAY

Фото: KIA
В прошлом месяце в России стартовали продажи нового высокого хетчбэка KIA Rio X-Line. Как рассказал корреспонденту портала «АвтоВзгляд» управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев, подобной модели у Hyundai в ближайшем будущем не появится.
Виктория Базылева

Учитывая, что седан KIA Rio пользуется в России бешеной популярностью и является самой продаваемой моделью по итогам одиннадцати месяцев нынешнего года, можно предположить, что Rio X-Line будет ничуть не менее востребованным. Тем более, что этот хетчбэк практичный, комфортный, да и выглядит он привлекательно.

За внимание покупателей кросс-версии «Рио» предстоит побороться с набирающей популярность LADA XRAY. А вот компания Hyundai в эту битву ввязываться не намерена — никаких псевдокроссоверов корейцы выпускать не собираются. По словам главы «Хендэ Мотор СНГ» Алексея Калицева, производителя на сегодняшний день это направление совершенно не интересует.

Он пояснил, что в модельном ряду марки представлен кроссовер Creta, отвечающий требованиям клиентов, которые нуждаются в практичном и вместительном автомобиле. А потому ожидать появления Hyundai Solaris в кузовах хетчбэк и универсал или абсолютно новой машины россиянам не стоит.

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21 декабря 2017
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