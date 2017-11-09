Железная логика: KIA Rio X-Line против LADA XRAY и Renault Sandero Stepway

Фото KIA
Оказывается, для супергероя главное — не суперспособности, а костюм. Посмотришь на него, и сразу все понятно — супергерой. Ничего, что сапожки промокают, плащ бутафорский и маска ненастоящая — зато смотрится красиво, и все вокруг уважают. Так, по крайней мере, произошло с LADA XRAY и Renault Sandero Stepway. А вот достигнет ли тех же высот новинка рынка KIA Rio X-Line, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Денис Халфин

На пресс-конференции, посвященной выходу нового кросс-хетчбэка, маркетологи из российского представительства KIA подчеркнули, что такой автомобиль создан самим потребителем, так как спроектирован строго с учетом всех его предпочтений по каждому отдельному параметру.

Исследовав чаянья потенциального покупателя новой модели, мудрые маркетологи определили «продукт, отвечающий желаниям клиента на 100%», который должен быть: а) мощным; б) кроссовером; в) с огромным клиренсом; г) с полным приводом; д) доступным. Вроде бы все понятно, но желания не всегда совпадают с возможностями, тем более речь идет о бюджетном сегменте, где вполне допустимы оговорки.

Например, слово «мощный» вполне может означать «обладающий динамикой, достаточной для нужд потребителя». Когда воображение рисует себе вожделенный кроссовер, то в реальности за счастье сойдет и хетчбэк с «дизайном в стиле кроссовера», а под «огромным клиренсом» вполне приемлем дорожный просвет, «чуть больше, чем у обычного автомобиля». Что касается полного привода, то он вовсе не нужен большинству клиентов, потому что им это просто не по карману. Логика, как видно, железная, но никуда не деться — спрос рождает предложение.

Так что самое главное, чтобы модель была доступной, то есть «выгодный при покупке и во время эксплуатации». Поэтому корейцы решили максимально приукрасить бюджетную прозу, и в итоге получился преденприводный KIA Rio X-Line в костюме супергероя — уже не хетчбэк, еще не кроссовер, но в любом случае праздник в буднях массового потребителя.

Новый кросс-хетч действительно выглядит задорней седана за счет традиционных косметических изменений в обвесе, решетке радиатора, оформлении дневных ходовых огней и противотуманок. К тому же в наличии рейлинги на крыше, пласиковый боковой молдинг, накладки на бамперы, сдвоенная выхлопная труба и оригинальные диски. А еще у KIA Rio X-Line перенастроены амортизаторы и в сравнении с седаном на целый сантиметр выше клиренс.

Интерьер новой модели идентичен с седаном Rio — уютный салон оформлен без излишеств в узнаваемом корпоративном стиле: характерные волнообразные линии и округлые формы смотрятся сдержанно и гармонично. Забавным решением выглядит ряд кнопок под блоком климат-контроля с двумя выпирающими клавишами по краям, похожими на клыки. В общем целом эстетика здесь мирно уживается с функциональностью.

На втором ряду для персон со средней комплекцией запас пространства в коленях и над головой хоть и минимальный, но удобно устроится можно. Минимальный размер багажника для класса почти выдающийся — 390 л, а вот максимальный — совсем небольшой: 1075 л. У таких конкурентов, как LADA XRAY объем грузового отсека составляет 361/1207 л, у Renault Sandero Stepway — 320/1200 л.

Силовая линейка у корейского кросс-хетча и седана общая: бензиновые моторы объемом 1,4 л (100 л. с.) и 1,6 л (123 л. с.) комплектуются шестиступенчатой «механикой» или шестидиапазонным «автоматом».

KIA Rio X-Line предлагается в восьми версиях стоимостью от 774 900 до 1 024 900 рублей Если сравнивать с седаном в аналогичной комплектации Comfort, который стоит 744 900 «деревянных», то кросс-хетч за 774 900 дороже его на 30 000 ₽ Но в отличие от новой пятидверки, у седана эта версия не является начальной. Четырехдверный Rio с мнимальным снаряжением Classic, доступен за 684 900 рублей. Так что по базовым ценам X-Line дороже седана на все 90 000 целковых.

Если сравнивать ценник KIA Rio X-Line с Renault Sandero Stepway и LADA XRAY, то «кореец» среди них самый дорогой. Причем в отличие от него и «француз» при стартовой цене 649 900 ₽ (106 л. с., 6МТ), и наш соотечественник стоимостью от 599 900 ₽ (82 л. с., 6МТ) уже в базовой комплектации предлагают подушки безопасности для пассажира (в топе волжский паркетник обойдется 830 900 ₽). Зато KIA Rio X-Line в минимальной версии обрадует кондиционером, которого нет у начальных комплектаций конкурентов.

Но самым существенным преимуществом X-Line можно считать ездовые характеристики. По уровню комфорта управления ни «француз», ни тем более наш соотечественник до «корейца» не дотягивают. Это касается и динамики, и рулевых настроек, и работы подвески. 123-сильный «атмосферник» мгновенно откликается на педаль газа и не раздумывая рвется в бой, потребляя, кстати сказать, в смешанном цикле 7 литров бензина. Шестиступенчатый «автомат» плавно и без рывков орудует передачами, а в мануальном режиме еще легче убедиться, насколько 1,6-литровый моторчик оборотист, легко и азартно позволяя себя раскручивать. И нет сомнений, что в полной мере амбиции 123-сильного «корейца» раскроет шестиступенчатая «механика».

В то же время говорить о безупречной звукоизоляции модели не приходится — «кореец» при разгоне на высоких оборотах «запевает» громко и настойчиво, но уши не закладывает (XRAY если и проигрывает в этой дисциплине, то не очень сильно). Что касается подвески, то на швах, стыках и пробоинах средней тяжести она не совсем вежлива, а вот на покрытии с мелкой рябью сохраняет примерную невозмутимость. И вот тут конкуренты из альянса Renault-Nissan-АВТОВАЗ выглядят лучше.

Автомобиль стабилен в поворотах, великолепно держит траекторию и демонстрирует комфортную плавность хода. Характеристики рулевого управления у «корейца» совсем не бюджетные. Штурвал информативный и предсказуемый, хотя будь он плотней, рулилось бы еще комофртней.

Конечно, ни о каких внедорожных способностях X-Line говорить не приходиться — это сугубо городской псевдокроссовер, равно как и «Иксрей» с «Сандеро». Правда, у последних клиренс будет повыше на 250 мм (170 мм у «корейца» против 195 мм у нашей «сладкой парочки»). Зато для российских условий производитель обработал кузов и днище Rio X-Line дополнительными антикоррозийными материалами, установил аккумулятор повышенной емкости и увеличенный до 4,6 л бачок для омывающей жидкости. Так что на выходе мы получаем сбалансированный комфортный, практичный и красивый автомобиль, который скорей всего достойно оценят российские покупатели.

Сборка KIA Rio X-Line налажена на заводе Hyundai Motor в Санкт-Петербурге. С 7 ноября стартовал прием заказов на модель, а официальные продажи начнутся 14 ноября.

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10 ноября 2017
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