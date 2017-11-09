Железная логика: KIA Rio X-Line против LADA XRAY и Renault Sandero Stepway

На пресс-конференции, посвященной выходу нового кросс-хетчбэка, маркетологи из российского представительства KIA подчеркнули, что такой автомобиль создан самим потребителем, так как спроектирован строго с учетом всех его предпочтений по каждому отдельному параметру.

Исследовав чаянья потенциального покупателя новой модели, мудрые маркетологи определили «продукт, отвечающий желаниям клиента на 100%», который должен быть: а) мощным; б) кроссовером; в) с огромным клиренсом; г) с полным приводом; д) доступным. Вроде бы все понятно, но желания не всегда совпадают с возможностями, тем более речь идет о бюджетном сегменте, где вполне допустимы оговорки.

Например, слово «мощный» вполне может означать «обладающий динамикой, достаточной для нужд потребителя». Когда воображение рисует себе вожделенный кроссовер, то в реальности за счастье сойдет и хетчбэк с «дизайном в стиле кроссовера», а под «огромным клиренсом» вполне приемлем дорожный просвет, «чуть больше, чем у обычного автомобиля». Что касается полного привода, то он вовсе не нужен большинству клиентов, потому что им это просто не по карману. Логика, как видно, железная, но никуда не деться — спрос рождает предложение.