В России отзывают глючные Infiniti

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) объявило об отзыве производителем, то есть «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС», сразу 131 седанов и купе Infiniti Q50/Q60. В официальном сервисе внепланово придется побывать машинам, произведенным с 8 мая 2015 года по 7 сентября 2017 года.

«Причиной отзыва автомобилей Infiniti является ошибка программного обеспечения двигателя. При возникновении некоторых неисправностей автоматической коробки передач может не включиться сигнализатор неисправности на приборной панели. Кроме того, не исключено, что такие неисправности также не будут определяться и с помощью диагностического прибора Consult III+ при сервисном обслуживании автомобиля в дилерском центре Infiniti», говорится в официальном сообщении Росстандарта.

Владельцам этих глючных машин следует обратиться в фирменный сервисный центр, где бесплатно обновят программное обеспечение блока управления двигателем.