Почему Lexus, Infiniti и Acura нельзя считать премиальными брендами

В те благословенные времена, когда существовали сословные государства, статус населявших их индивидуумов определялся двояко — по знатности и состоянию. При этом преимущественное значение имела именно родовитость: богатейшему купцу до захудалого дворянчика в плане почета, уважения и социальной значимости было как до Луны пешком.

Людям свойственно экстраполировать привычные правила игры на все новые области деятельности — и автомобильный мир тут не стал исключением. Конечно, всякое сравнение хромает, но автомобильные классы с натяжкой можно уподобить купеческим гильдиям. Купец оценивался по весу его кошелька и размаху торговых операций. Автомобиль — по габаритам, величине колесной базы, типу и объему двигателей и оснащенности. При всей внутренней ущербности и противоречивости этой классификации, введенной Европейской экономической комиссией, она все-таки опирается на вполне осязаемые критерии и позволяет с некоторой долей уверенности отнести ту или иную модель, скажем, к бизнес-классу (E) или люксу (F).

А вот четкого определения понятия «премиум», который многие ничтоже сумняшеся также считают одним из классов, не существует.