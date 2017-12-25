Hyundai Creta и Solaris поедут на моторах от КамАЗ

Во всяком случае, возможность организовать производство моторов и коробок передач в Набережных Челнах для самых популярных на нашем рынке автомобилей корейской марки руководство Hyundai Motor Manufacturing Rus и ПАО «КАМАЗ» уже обсудили.

Генеральный директор питерского завода Hyundai Ентэк Ли высоко оценил уровень сборочной площадки российского предприятия. Не исключено, что уже в самое ближайшее время «камазовцы» начнут выпуск комплектующих для Solaris и Creta, что помимо прочего поможет увеличить корейской марке уровень локализации в России.

Только вот далеко не факт, что по этой причине автомобили потеряют в цене. Выгоду получит лишь сам автостроитель, который сможет рассчитывать на дополнительные скидки на ввоз в страну всевозможных компонентов и аксессуаров.