Кроссовер Mazda CX-9 будут собирать во Владивостоке

В базе данных Росстандарта появилось «одобрение типа транспортного средства» (ОТТС) для японского кроссовера Mazda CX-9. Такой документ оформляется автопроизводителем для каждой модели, которую он намерен выпускать на российском сборочном предприятии. Согласно ОТТС Mazda CX-9, ее сборка будет происходить во Владивостоке на мощностях российско-японского СП Mazda-Sollers. Действие этого «одобрения типа» начинается с с 19 февраля 2018 года. Таким образом, CX-9 станет третьей моделью Mazda, крупноузловая сборка которой организована в Приморье — вслед за седаном Mazda6 и кроссовером CX-5. Напомним, что большой кроссовер Mazda CX-9 нового поколения поступил в салоны российских дилеров в октябре уходящего года. Приобрести его на нашем рынке можно только в полноприводной комплектации с 2,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 231 л. с. (420 Нм) и шестиступенчатым «автоматом» по цене 2,9 млн. рублей.