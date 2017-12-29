В Китае с 1 января запретят Audi

Страна активно, но безуспешно борется с загрязнением воздуха — во многих городах Поднебесной дышать действительно нечем. На этом фоне совсем не кажется удивительным заявление, сделанное одним из подразделений Китайского автомобильного научно-исследовательского центра о прекращении производства 533 моделей начиная уже с 1 января 2018 года. В их число попадет в том числе и продукция известных мировых брендов вроде седанов Audi FV7145LCDBG, выпускаемого FAW VW и Benz BJ7302ETAL2 от Beijing Benz, а также Chevrolet SGM7161DAA2 в версии Shanghai GM.

В прошлом году Китай уже предпринял жесткие меры в других отраслях промышленности, в том числе наложил ограничения на поставки стали и на использование угля в качестве энергоносителя. Уже тогда был запланирован и поэтапный отказ от транспортных средств, работающих на ископаемом топливе. Из выступлений официальных лиц явствует, что в этот список вошла малая часть автомобилей, которые подпадут в ближайшее время под санкционный пресс.

— Чтобы подчеркнуть важность сокращения потребления энергии, такие документы в будущем будут появляться часто,— заявил Ван Лю Шень, аналитик China Merchants Securities Co. — Это важный шаг по обеспечению здорового развития отрасли в долгосрочной перспективе.