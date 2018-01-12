Названы самые популярные автомобильные марки 2017 года в мире

В минувшем году «Тойота» сумела завоевать 9,3% мирового рынка, ее суммарные продажи составили 8 713 629 автомобилей, и это на 2,4% больше, чем в 2016-м. Второе место удерживает Volkswagen, реализовавший 6 832 840 машин. Вопреки всем дизельгейтам рост у германского бренда составил 4,7%, а доля рынка — 7,3%.

На третьей строчке рейтинга обосновался Ford — его продукцию предпочли 6 165 704 покупателя, Таким образом, аудитория американского производителя за год сократилась на 1,2%. Honda в борьбе за четвертое место опередила Nissan. Объемы продаж марок составили соответственно 5 162 598 (+8,2%) и 5 142 398 (+4,4%) машин.

Шестую и восьмую позиции занимают неудачники, продемонстрировавшие самое значительное падение реализации — корейские Hyundai с 4 400 042 экземплярами и KIA с 2 816 802 легковушками. Первая ушла в минус на 9%, вторая — на 8,4%. Между ними примостился Chevrolet, который также упал, но ненамного — потеряв 0,1%, он сумел найти 4 136 061 покупателя.

Завершают десятку самых популярных мировых автомобильных брендов Renault с 2 681 392 машинами и Mercedes-Benz с 2 551 374 авто. Обе марки поднялись более, чем на 10%.