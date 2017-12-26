Сравнительный тест-драйв LADA Vesta и Hyundai Solaris: своя рубаха ближе к телу

За одиннадцать месяцев текущего года LADA Vesta разошлась в количестве 69 336 экземпляров, заняв в рейтинге самых популярных моделей третье место. В спину отечественной модели дышит бывший лидер нашего рынка Hyundai Solaris, который за это время раскуплен тиражом в 63 673 штук. При этом продажи «корейца» с каждым месяцем медленно, но верно сокращаются, а популярность «Весты» наоборот уверенно растет. Патриотический выбор наших соотечественников стимулируется более лояльной ценовой политикой АВТОВАЗа.
Судите сами: в нашей дуэли участвовала LADA Vesta с мотором объемом 1,6 л мощностью 106 лошадиных сил и пятиступенчатой механической трансмиссией в самой богатой комплектации Luxe Multimedia за 694 900 рублей. Его конкурент Hyundai Solaris со 100-сильным двигателем объемом 1,4 л и шестиступенчатой «механикой» в версии Comfort с пакетом Advanced оценен в 799 900.