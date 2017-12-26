Сравнительный тест-драйв LADA Vesta и Hyundai Solaris: своя рубаха ближе к телу

Фото Денис Халфин
На сегодняшний день самое желанное бюджетное счастье класса В благополучно куется лучшими российскими и корейскими кузнецами. По результатам продаж в 2017 году LADA Vesta и Hyundai Solaris по-прежнему входят в пятерку самых востребованных машин, и на честной дуэли этих конкурентов «АвтоВзгляд» выступил неподкупным секундантом.
Иван Флягин

За одиннадцать месяцев текущего года LADA Vesta разошлась в количестве 69 336 экземпляров, заняв в рейтинге самых популярных моделей третье место. В спину отечественной модели дышит бывший лидер нашего рынка Hyundai Solaris, который за это время раскуплен тиражом в 63 673 штук. При этом продажи «корейца» с каждым месяцем медленно, но верно сокращаются, а популярность «Весты» наоборот уверенно растет. Патриотический выбор наших соотечественников стимулируется более лояльной ценовой политикой АВТОВАЗа.

Судите сами: в нашей дуэли участвовала LADA Vesta с мотором объемом 1,6 л мощностью 106 лошадиных сил и пятиступенчатой механической трансмиссией в самой богатой комплектации Luxe Multimedia за 694 900 рублей. Его конкурент Hyundai Solaris со 100-сильным двигателем объемом 1,4 л и шестиступенчатой «механикой» в версии Comfort с пакетом Advanced оценен в 799 900.

Несмотря на разницу в целых 105 000, «кореец» оснащен гораздо скромней «Лады», у которой в указанной комплектации имеются такие преимущества, как боковые передние подушки безопасности, многофункциональный цветной дисплей, камера заднего вида, датчик дождя, круиз-контроль и даже охлаждаемый перчаточный ящик. То есть переплачивая более ста тысяч за такой «Солярис», покупатель жертвует дополнительным оборудованием, зато получает корейскую иномарку. Стоит оно того?

Кому, как не отечественному автопроизводителю знать, что «славна богатырями земля русская». Видно поэтому в нашу «Весту» статный витязь влез бы без проблем даже в самых тяжелых латах. А вот корейский «Солярис» с более низким и узким дверным проемом в этом смысле не так гостеприимен. Внутри наша родная карета встречает гостей широкими удобными креслами, и спереди места здесь больше не только сверху, но и в ногах.

В корейских апартаментах к планированию пространства подошли более рационально: особо здесь не разгуляешься, и чтобы найти удобное положение, водителю, скорее всего, понадобиться больше времени на процесс настроек своего кресла. В обеих машинах рулевая колонка настраивается в двух направлениях — по углу и по вылету, и это весьма кстати.

Заднюю часть салона тольяттинцы спроектировали в том же духе — чтобы русский Иван с косой саженью в плечах чувствовал себя здесь как дома. Так что в «Весте» на втором ряду заметно свободнее, чем в «Солярисе», особенно в ногах, а вот пространства над головой хотелось бы побольше. Задний проем дверей в отечественной машине также выше и шире, и в этом смысле наша «Лада» гораздо гостеприимней.

Оба конкурента могут похвастаться актуальным современным дизайном салона, хотя в отношении сборки и качества материалов при самом ближайшем рассмотрении «кореец» выигрывает, хоть и совсем незначительно. Наш продукт в этом смысле смотрится более утилитарно, но, конечно же, не настолько, чтобы его сравнивать с вазовской классикой.

В отношении эргономики и функциональности и там, и там есть свои мелкие огрехи. Например, приборы в Hyundai читаются лучше, но обзорность в «Солярисе» хромает благодаря совсем миниатюрным боковым зеркалам. У «Лады» они гораздо внушительнее, и ориентироваться по ним удобней. Отсутствие в «Весте» короба между передними сиденьями для удобства водителя компенсировано откидным подлокотником на кресле, который регулируется по высоте. Тольяттинский седан располагает огромным «бардачком», но, к сожалению, в отличие от «корейца» на панелях задних дверей отсутствуют карманы. Багажные отделения у конкурентов одинакового объема — 480 л, и это для B-класса размерчик, что надо.

Несмотря на то, что 1,4-литровый 100-сильный Solaris уступает конкуренту в мощности и крутящем моменте, динамика у них фактически одинаковая. Возможно причина в том, что 1,6-литровая Vesta на сотню килограмм тяжелее. В движении «кореец» более корректен и педантичен, в то время как наш земляк производительностью 106 лошадиных сил этикетом не заморачивается и без церемоний прет напролом.

Корейская шестидиапазонная «механика» работает внятно и вежливо, а вазовская коробка с пятью скоростями ведет себя погрубее и отличается длинными передачами. Разгон Hyundai можно сравнить с полетом изящной стрелы, а Lada несется, как тяжелое раскаленное ядро. «Кореец» гораздо острее реагирует на педаль газа, да и сцепление у него более чувствительное. «Веста» в этом отношении менее капризна, поэтому трогается с места охотней и легче, а следовательно, в сравнении с импульсивным конкурентом, комфортней управляется в пробке. Зато «Солярис» проще пришпорить на разгоне за счет более коротких передач. При этом «Лада» на растянутых диапазонах трансмиссии не отстает и, ускоряясь с завидной настойчивостью, рвет пространство, как ошпаренная.

Вазовская подвеска явно проигрывает в отношении комфорта и чутко реагирует на самые мелкие огрехи асфальта, а уж на лежачих полицейских получает такой пинок под зад, что едва ли не бьешься затылком о потолок. Так что подобные препятствия преодолевать стоит аккуратно.

Hyundai в этом смысле предельно обходителен: он равнодушно глотает как мелкую рябь, так и более серьезные изъяны дорожного покрытия. В то же время LADA обладает лучшей шумоизоляцией, хотя мотор на высоких оборотах нет-нет, да и запоет. Но некритично.

Настройки руля в «Солярисе» предпочтительней, хотя в этом отношении наш соотечественник отстал не так далеко. Тем не менее корейский седан уверенней входит в повороты, легче и охотней маневрирует, явно не стесняясь спортивных амбиций. Зато у «Весты» на целых 20 мм выше дорожный просвет — 175 мм против 155, что, согласитесь, в наших условиях для многих не менее актуально, чем способность к драйву. При том, что обе модели готовы на Аи-92, «кореец» оказался более экономичным, потребляя на 100 км в среднем на литр меньше.

В итоге напрашивается вывод: неслучайно дальневосточных бюджетников предпочитают в основном в больших городах, в то время как наш продукт особенно популярен в регионах. Исходя из нашего теста, Hyundai Solaris по своим повадкам напоминает аристократа-белоручку, несмотря на то, что это бюджетник. А родная «Лада» — это натуральная девушка с окраины, как всякая русская крестьянка — работящая и, конечно, слегка грубоватая. Она хотя и одета в модный костюм, но светским манерам в полной мере не обучена. Впрочем, судя по статистике продаж, для большинства наших сограждан это совсем неважно, и переплачивать немалые деньги за корейскую вежливость они не готовы, что вполне объяснимо. Своя рубаха ближе к телу.

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27 декабря 2017
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