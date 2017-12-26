Сравнительный тест-драйв LADA Vesta и Hyundai Solaris: своя рубаха ближе к телу

Несмотря на разницу в целых 105 000, «кореец» оснащен гораздо скромней «Лады», у которой в указанной комплектации имеются такие преимущества, как боковые передние подушки безопасности, многофункциональный цветной дисплей, камера заднего вида, датчик дождя, круиз-контроль и даже охлаждаемый перчаточный ящик. То есть переплачивая более ста тысяч за такой «Солярис», покупатель жертвует дополнительным оборудованием, зато получает корейскую иномарку. Стоит оно того?

Кому, как не отечественному автопроизводителю знать, что «славна богатырями земля русская». Видно поэтому в нашу «Весту» статный витязь влез бы без проблем даже в самых тяжелых латах. А вот корейский «Солярис» с более низким и узким дверным проемом в этом смысле не так гостеприимен. Внутри наша родная карета встречает гостей широкими удобными креслами, и спереди места здесь больше не только сверху, но и в ногах.

В корейских апартаментах к планированию пространства подошли более рационально: особо здесь не разгуляешься, и чтобы найти удобное положение, водителю, скорее всего, понадобиться больше времени на процесс настроек своего кресла. В обеих машинах рулевая колонка настраивается в двух направлениях — по углу и по вылету, и это весьма кстати.