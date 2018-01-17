Названа дата премьеры абсолютно новой модели LADA

Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» собственные источники на Волжском автозаводе, уже летом российский производитель покажет совершенно новый концепт. Причем речь идет не просто об имиджевом прототипе, а о предтече серийной модели.
Вячеслав Василенко

Вероятнее всего, премьера таинственной новинки состоится 29 августа на Московском международном автосалоне-2018. Помимо прочего, некоторое время назад корреспонденту портала «АвтоВзгляд» на это намекнул шеф-дизайнер АВТОВАЗа Стив Маттин.

– Жаль, что ММАС проходит только один раз в два года: мы бы хотели демонстрировать свои новинки ежегодно. Но как бы то ни было, мы готовимся показать абсолютно новый концепт, — заявил порталу «АвтоВзгляду» г-н Маттин.

Правда, детали об автомобиле он раскрывать категорически отказался, сообщив лишь, что «этот концепт имеет для производителя такое же важное значение, что и машины, уже запущенные в продажу».

А еще тольяттинцы порадуют обновленными LADA Kalina и LADA Granta. Последнюю, к слову, уже засекли фотошпионы рядом с научно-техническим центром АВТОВАЗа в Тольятти. Первые фотографии бюджетного седана можно посмотреть здесь.

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17 января 2018
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