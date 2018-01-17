Названа дата премьеры абсолютно новой модели LADA

Вероятнее всего, премьера таинственной новинки состоится 29 августа на Московском международном автосалоне-2018. Помимо прочего, некоторое время назад корреспонденту портала «АвтоВзгляд» на это намекнул шеф-дизайнер АВТОВАЗа Стив Маттин.

– Жаль, что ММАС проходит только один раз в два года: мы бы хотели демонстрировать свои новинки ежегодно. Но как бы то ни было, мы готовимся показать абсолютно новый концепт, — заявил порталу «АвтоВзгляду» г-н Маттин.

Правда, детали об автомобиле он раскрывать категорически отказался, сообщив лишь, что «этот концепт имеет для производителя такое же важное значение, что и машины, уже запущенные в продажу».

А еще тольяттинцы порадуют обновленными LADA Kalina и LADA Granta. Последнюю, к слову, уже засекли фотошпионы рядом с научно-техническим центром АВТОВАЗа в Тольятти. Первые фотографии бюджетного седана можно посмотреть здесь.