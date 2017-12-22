АВТОВАЗ похоронит LADA Priora и проведет рестайлинг LADA Kalina и Granta

Слухи об отправке LADA Priora на пенсию ходят уже давно, причем небезосновательно. Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» собственные источники на Волжском автозаводе, вопрос о выпуске этой модели обсуждался на предприятии в текущем году несколько раз. Окончательное же решение о ее дальнейшей судьбе будет принято после подготовки годового отчета и подведения итогов продаж. Не исключено, что производство «Приоры» прекратится уже в начале следующего года.

Косвенно эти сведения ранее порталу «АвтоВзгляд» подтвердил шеф-дизайнер АВТОВАЗа Стив Маттин, который прямо заявил о том, что никакого обновления этой модели ждать не стоит. По его словам, «Priora — уже довольно старая машина, и часть ее клиентов отбирают другие, более современные автомобили марки LADA, поэтому рестайлинг мы даже не планируем».