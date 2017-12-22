АВТОВАЗ похоронит LADA Priora и проведет рестайлинг LADA Kalina и Granta

Фото: АВТОВАЗ
Уже в начале следующего года LADA Priorа, которая сегодня выпускается исключительно в кузове «седан», может покинуть конвейер и отправиться на свалку истории. В то же время АВТОВАЗ не останавливает работу над модернизацией и рестайлингом LADA Kalina и LADA Granta.
Вячеслав Василенко

Слухи об отправке LADA Priora на пенсию ходят уже давно, причем небезосновательно. Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» собственные источники на Волжском автозаводе, вопрос о выпуске этой модели обсуждался на предприятии в текущем году несколько раз. Окончательное же решение о ее дальнейшей судьбе будет принято после подготовки годового отчета и подведения итогов продаж. Не исключено, что производство «Приоры» прекратится уже в начале следующего года.

Косвенно эти сведения ранее порталу «АвтоВзгляд» подтвердил шеф-дизайнер АВТОВАЗа Стив Маттин, который прямо заявил о том, что никакого обновления этой модели ждать не стоит. По его словам, «Priora — уже довольно старая машина, и часть ее клиентов отбирают другие, более современные автомобили марки LADA, поэтому рестайлинг мы даже не планируем».

Фото: АВТОВАЗ

Между тем, тольяттинцы продолжают трудиться над обновлением бестселлера LADA Granta и народной любимицы LADA Kalina.Причем «Гранта» будет выпускаться отныне только в кузове «седан».

– Современная модель в своем производственном цикле должна пережить рестайлинг, и над каждым из этих автомобилей АВТОВАЗ в той или иной степени работает, — намекнул корреспонденту портала «АвтоВзгляд» на грядущий фейслифтинг «Калины» и «Гранты» шеф-дизайнер LADA Стив Маттин.

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22 декабря 2017
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