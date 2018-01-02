Длительный тест-драйв LADA Vesta SW Cross: безразмерные кроссовки

Автомобили в кузове, пренебрежительно именуемом «сараем», в России традиционно любовью не пользуются, а уж их внедорожные версии — и подавно. Вроде бы, где-то там в премиуме бьются как львы за своих немногочисленных клиентов Audi A6 Allroad, Mercedes-Benz E-Klasse All-Terrain и недавно примкнувший к ним Volvo V90 Cross Country.

Только вот массово усадить на эти машины россиян, с горем пополам переживших кризис, автостроителям никак не удастся. Впрочем, не приносят успеха и попытки заинтересовать ими тех, кто на качели курсов валют плевал с высокой колокольни, и не собирается изменять седанам и кроссоверам как одноименных марок, так и прочих BMW. Все аргументы пропадают втуне — и то, что это более чем практичные автомобили, особенно для вояжей с детьми и путешествий большой компанией, и то, что универсалы в большом почете за границей.

У нас, видите ли, другая ментальность. Повлиять на нее можно, лишь предложив такого рода машину за приемлемые деньги. «Почему бы и не подергать судьбу за ухо?» — подумали на АВТОВАЗе, и перед изумленным взором отечественного потребителя предстал первый российский универсал повышенной проходимости. И не абы какой — а как раз недорогой, обладающий серьезным потенциалом и выполненный с заслуживающим уважения качеством.

Итак, разложим SW Cross на ингредиенты. Внешне машину отличает перекроенная корма, которая за счет двухстволки выхлопной системы и защитного пластикового обвеса выглядит определенно эффектнее. Особенно это заметно в ярко-оранжевом цвете кузова. Фирменный «иксобразный» стиль, навязанный LADA бывшим диазйнером Mercedes-Benz и Volvo Стивом Маттином, привычно прослеживается не только спереди и по бокам, но еще и сзади. Характерный образ формируют выштамповки на бампере и по модному скошенные грани фонарей.