Длительный тест-драйв LADA Vesta SW Cross: безразмерные кроссовки

Фото: Алексей Батушенко
Если вы думаете, что LADA Vesta SW Cross — это та же «Веста», только в кузове «сарай», то сильно ошибаетесь. Волжане выкатили автомобиль, который имеет все шансы заткнуть за пояс иные кроссоверы. Не верите? Мы и сами не верили, пока не познакомились с новой «Ладой» лично, прохватив на ней не только по горным извилистым дорогам, но даже там, где их нет и в помине.
Вячеслав Василенко

Автомобили в кузове, пренебрежительно именуемом «сараем», в России традиционно любовью не пользуются, а уж их внедорожные версии — и подавно. Вроде бы, где-то там в премиуме бьются как львы за своих немногочисленных клиентов Audi A6 Allroad, Mercedes-Benz E-Klasse All-Terrain и недавно примкнувший к ним Volvo V90 Cross Country.

Только вот массово усадить на эти машины россиян, с горем пополам переживших кризис, автостроителям никак не удастся. Впрочем, не приносят успеха и попытки заинтересовать ими тех, кто на качели курсов валют плевал с высокой колокольни, и не собирается изменять седанам и кроссоверам как одноименных марок, так и прочих BMW. Все аргументы пропадают втуне — и то, что это более чем практичные автомобили, особенно для вояжей с детьми и путешествий большой компанией, и то, что универсалы в большом почете за границей.

У нас, видите ли, другая ментальность. Повлиять на нее можно, лишь предложив такого рода машину за приемлемые деньги. «Почему бы и не подергать судьбу за ухо?» — подумали на АВТОВАЗе, и перед изумленным взором отечественного потребителя предстал первый российский универсал повышенной проходимости. И не абы какой — а как раз недорогой, обладающий серьезным потенциалом и выполненный с заслуживающим уважения качеством.

Итак, разложим SW Cross на ингредиенты. Внешне машину отличает перекроенная корма, которая за счет двухстволки выхлопной системы и защитного пластикового обвеса выглядит определенно эффектнее. Особенно это заметно в ярко-оранжевом цвете кузова. Фирменный «иксобразный» стиль, навязанный LADA бывшим диазйнером Mercedes-Benz и Volvo Стивом Маттином, привычно прослеживается не только спереди и по бокам, но еще и сзади. Характерный образ формируют выштамповки на бампере и по модному скошенные грани фонарей.

Комфортабельности салону добавляют усовершенствованная мультимедиа, трехдиапазонный обогрев всех без исключения сидений и центральный подлокотник со встроенным боксом. Кстати, еще один подлокотник прижился на диване. Кроме него пассажирам галерки доступны отдельный плафон освещения, дополнительные USB-слот и 12-вольтовая розетка.

Cреди прочих новшеств — охлаждаемый перчаточный ящик с подсветкой и органайзером внутри и с подстаканником в крышке, а также блокирующийся лючок бензобака. Теперь можно спать спокойно — темной ночью злодеи «горючку» у вас уже не сольют. А как вам понравится отдельная клавиша включения обогрева лобового стекла? Все, как у взрослых.

Нельзя не упомянуть про увеличенное на 25 мм пространство по высоте — пробить в потолке головой люк теперь не получится даже у Николая Валуева. Что примечательно: двери — как задние, так и передние — раскрываются на большущий угол, предоставляя легкий доступ в салон. Оценить это по достоинству сможет тот, кому необходимо, например, усадить на диван ребенка — а тем более, нескольких детей. Да-да, именно нескольких: помимо того, что в задних сиденьях Vesta SW предусмотрены скобы креплений стандарта ISOFIX для двух детских кресел, еще одно — под ремень — совершенно спокойно вмещается между ними посередине.

Еще одного малыша можно устроить на переднем сиденье, причем даже в люльке. Главное — деактивировать от греха подальше подушку безопасности переднего пассажира, чтобы она не ударила по установленному детскому удерживающему устройству и не травмировала ребенка. В отличие от многих популярных одноклассников, Vesta располагает такой возможностью — выключатель эйрбега тут привычно расположен на торцевой части торпедо.

Добавьте сюда хром, глянец, яркие апельсиновые нотки в отделке интерьера, достойную шумоизоляцию, исчерпывающий набор полезных опций — и тогда, выходя из машины на парковке, совсем не стыдно будет сказать: «Да, это LADA». Скорее, наоборот!

А какой тут багажный отсек — мама дорогая! Его объем составляет 480 литров, а при сложенном диване — целых 1344 литра. Неужели владельцев популярнейших кроссоверов Hyundai Creta, Renault Duster или, скажем, Renault Kaptur сейчас не затрясет от зависти? Грузовое отделение в Vesta SW Cross продумано настолько грамотно, что этому не грех поучиться и куда более пафосным представителям сегмента SUV. Причем сконфигурировать его можно в зависимости от потребностей.

Судите сами: здесь два уровня пола с угловой фиксацией панелей, две ниши для всякой всячины, пять органайзеров, 15 крючков и две эргономичных сетки. Ребята, мы не шутим, мы аплодируем стоя: лучшей компоновки багажника у автомобилей доступного сегмента попросту не сыскать. Да тут спокойно можно уложить половину ассортимента с витрины «ашаноподобного» гипермаркета, а сверху все прихлопнуть парочкой складных велосипедов.

Стоит отдать должное инженерам Волжского автозавода — для покатушек по буеракам они расширили своему «вагону» колесные арки и увеличили до 203 мм дорожный просвет. Не обошлось и без более серьезных технических доработок. Если увеличенным диаметром колесных дисков, пусть и обернутых в итальянские шины Pirelli, никого не удивишь, то эффективные тормозные механизмы и адекватно настроенная подвеска в отечественном автомобиле встречаются нечасто.

Автомобиль теперь действительно научился ездить, и не только по асфальту. Да не поперхнутся морковью или рыбой хе поклонники корейских машин — новая «Лада» ни в чем не уступит объекту их поклонения. На колдобинах от нее крайне сложно добиться пробоя, а в скоростном повороте — вызывающего дрожь крена.

Более того, кросс-версия «Весты» вполне способна доставить немалое удовольствие при езде — не в последнюю очередь, благодаря в меру жесткой, но в то же время упругой подвеске, получившей новые амортизаторы и пружины. Неровности различной степени отвратительности внедорожный «сарай» разглаживает ничуть не хуже, чем какой-нибудь волшебный крем убирает морщины на лице Аллы Пугачевой.

За обилие звукоизолирующих материалов в задней части Vesta SW Cross, включая те, что уложены в скрытых полостях, которые мы беззастенчиво проинспектировали, а также за шумопоглощающие подкрылки — наш низкий поклон. На ходу в универсале так же спокойно, как в санатории во время тихого часа. Если, конечно, не «валить» как ошпаренному по усеянной камнями грунтовке, изо всех сил вжимая педаль газа в пол. Тут, естественно, никакая «шумка» не спасет.

Руль требует частых перехватов, но к этим его особенностям довольно быстро привыкаешь — как, впрочем, и к посадке, которая людям баскетбольного роста может показаться чересчур вертикальной. С другой стороны: это же не «пузотерка» какая-нибудь, а псевдокроссовер. И, значит, располагаться водитель должен в нем соответственно — по-командирски, как в джипе. Обзорность ожидаемо не вызывает никаких нареканий.

Знакомый нам по седану «Веста» 122-сильный мотор объемом 1,8 литра в недостатке тяги не упрекнешь. Ее хватает практически во всем диапазоне оборотов, а выше 3000 об/мин движок и вовсе превращается в зверя. Только вот его аппетит вазовцы пока умерить так и не смогли — увы, добиться расхода ниже 11 литров на 100 километров, как мы не старались, в ходе длительных пробеговых испытаний не удалось.

Французской «механике» о пяти ступенях, неплохо показавшей себя на той же Vesta и XRAY, подобрали другие передаточные числа. Переключает передачи она эластично, без рывков. В результате тандем двигателя и коробки работает — если в двух-трех словах — мягко, четко и динамично. Хочешь резко сорваться с места? Нет проблем! Приспичило быстро и безопасно обогнать вереницу фур на трассе? Да пожалуйста!

В случае с роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением первое время придется явно поупражняться, ибо для агрессивной манеры езды водителя она подходит не очень. При жадном педалировании однодисковый «робот» — переключаясь — берет паузу на раздумье и местами огрызается дерганьем, однако в неторопливо-умеренном режиме езды этого не заметить. Двухпедальная версия подойдет тем, кому некуда спешить и лень заставлять работать икроножную мышцу левой ноги.

Подводя итог, можно смело сказать о LADA Vesta SW Cross, что тольяттинцы создали не просто приличный, а в принципе не имеющий конкурентов в своем сегменте автомобиль. У новинки, которая собирается на ижевском заводе АВТОВАЗа, высокий клиренс, большие габариты и вместительный багажный отсек. Согласитесь, за 756 000 рублей это очень даже неплохой вариант.

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2 января 2018
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