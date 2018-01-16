Нужно ли включать «поворотник» при изгибе главной дороги

Несмотря на кажущуюся простоту этого вопроса, ответ на него вызывает массу разночтений среди автомобилистов. Мы решили разобраться: когда же на самом деле необходимо включать «поворотник», а когда это действие излишнее?
Евгений Банько

Характерно, что и те, кто включает «поворотник» в любой сомнительной ситуации на главной дороге, и те, кто не делают этого, обосновывают свою позицию исключительно требованиями ПДД. Больше всего разночтений вызывают дорожные ситуации, когда речь идет о нерегулируемых Т-образном или Y-образном пересечении, когда главная дорога идет через «ножку» и уходит на одно из ответвлений. С обычными перекрестками обычно вопросов не возникает: сигнал поворота включаем в случае, когда собираемся сворачивать, а не следовать прямо. Вопросы обычно в следующем: должен ли водитель машины, едущей по «ножке» и планирующий продолжить движение «по главной», показывать свои намерения включением сигнала поворота?

По поводу применения сигнала поворота вообще ПДД четко высказываются в пункте 8.1: «Перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) и остановкой водитель обязан подавать сигналы световыми указателями поворота соответствующего направления».

Применительно к рассматриваемой нами ситуации это означает, что если водитель движется в своей полосе и не собирается перестраиваться, то есть пересекать продольные линии дорожной разметки, то никаких сигналов никому он подавать не должен — поскольку формально он не планирует производить перестроения. При этом главная дорога, по которой он едет может изгибаться или поворачивать под любым углом — хоть на 10º, хоть на 90º. «Мигать» нужно лишь когда собираешься съезжать на второстепенную.

Однако такой однозначный вердикт справедлив лишь в том случае, если дорожная разметка присутствует в подобном «сомнительном» месте и хорошо читается, не будучи скрытой под слоем грязи или снега, например. В этом случае водители видят перед собой лишь дорожные знаки, определяющие приоритет движения на данном перекрестке и, возможно, указатели движения по полосам. А самих полос не видать, хотя и временно.

В этом случае нужно вспомнить пункт 9.1. ПДД, согласно которому при отсутствии разметки «Количество полос движения для безрельсовых ТС определяется… самими водителями с учетом ширины проезжей части, габаритов транспортных средств и необходимых интервалов между ними. При этом стороной, предназначенной для встречного движения на дорогах с двусторонним движением без разделительной полосы, считается половина ширины проезжей части, расположенная слева…».

То есть, в случае, когда разметки нет нужно считать, что на осевой линии дороги она виртуально присутствует. Исходя из этого допущения мы и должны в этом случае пользоваться «поворотниками»: собираемся съехать с главной дороги — включаем их, продолжаем двигаться по главной дороге — подрулевого переключателя не касаемся.

автоправо, встречная полоса, выделенная полоса, сплошная линия, группа разбора, ПДД, КоАП
16 января 2018
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