Нужно ли включать «поворотник» при изгибе главной дороги

Характерно, что и те, кто включает «поворотник» в любой сомнительной ситуации на главной дороге, и те, кто не делают этого, обосновывают свою позицию исключительно требованиями ПДД. Больше всего разночтений вызывают дорожные ситуации, когда речь идет о нерегулируемых Т-образном или Y-образном пересечении, когда главная дорога идет через «ножку» и уходит на одно из ответвлений. С обычными перекрестками обычно вопросов не возникает: сигнал поворота включаем в случае, когда собираемся сворачивать, а не следовать прямо. Вопросы обычно в следующем: должен ли водитель машины, едущей по «ножке» и планирующий продолжить движение «по главной», показывать свои намерения включением сигнала поворота?

По поводу применения сигнала поворота вообще ПДД четко высказываются в пункте 8.1: «Перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) и остановкой водитель обязан подавать сигналы световыми указателями поворота соответствующего направления».

Применительно к рассматриваемой нами ситуации это означает, что если водитель движется в своей полосе и не собирается перестраиваться, то есть пересекать продольные линии дорожной разметки, то никаких сигналов никому он подавать не должен — поскольку формально он не планирует производить перестроения. При этом главная дорога, по которой он едет может изгибаться или поворачивать под любым углом — хоть на 10º, хоть на 90º. «Мигать» нужно лишь когда собираешься съезжать на второстепенную.