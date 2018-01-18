Почему опасно включать «нейтраль» у автоматической КП на светофорах

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Огромное количество владельцев машин с «автоматами» всех типов уверены, что даже при короткой остановке авто нужно переводить селектор КП из положения «драйв» в «нейтраль» — якобы это уменьшает ее износ. Хотя на самом деле наоборот — увеличивает.
Евгений Банько

Известно, что многие владельцы машин с классическим «гидротрансформатором» в трансмиссии переводят во время остановки коробку в положение «N», считая, что в «D» она будет греться. На самом деле исправному «автомату» с незасоренным фильтром рабочей жидкости и чистыми сотами радиатора охлаждения КП в этом случае ничего не грозит. «Жижа» прекрасно охлаждается в любых режимах работы АКП — такова ее конструкция. Но вот если «коробка» уже старенькая и ее радиатор покрыт дорожной грязью снаружи, а фильтр закоксован отложениями изнутри, тогда во время стоянки автоматическая КП будет перегреваться при стоянке с работающим мотором и рукоятке в положении «драйв».

Но такой способ борьбы с перегревом вредит коробке. Дело том, что при включенном «драйве», гидротрансформатор поддерживает в системе давление, пытаясь передать крутящий момент на колеса. А на «нейтрали» давление жидкости падает — с помощью соответствующих клапанов в КП. Лишние переключения — лишний износ этих узлов. Чтобы его не допускать и вообще забыть о необходимости переключения КП на светофорах, стоит посетить специализирующийся на АКП сервис и сменить фильтр и жидкость в вашем «автомате».

С роботизироваными КП история чуть иная. Не стоит бояться, что когда машина не двигается, у роботизированной «коробки» стираются «диски сцепления» и поэтому обязательно следует переключать ее в положение «N». Все это ерунда. В классической механической КП диски сцепления являются нормально замкнутыми — чтобы они разошлись мы нажимаем на педаль. А в роботизированных КП сцепление наоборот, является нормально разомкнутым — диски смыкаются только когда мехатроник выдвигает штоки выжима сцеплений.

Поэтому когда водитель удерживает с помощью тормоза машину на месте, эти штоки убраны и сцепления разомкнуты. Другими словами, при этом никакой нагрузки на коробку или сцепление не передается — в каком бы положении при этом ни находилась рукоятка селектора «робота». Другое дело, что переключения джойстика «робота» из «D» в «N» на каждом светофоре заметно ускоряет заставляют износ синхронизаторов и подшипников вилок передач КП.

ремонт, техническое обслуживание
18 января 2018
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