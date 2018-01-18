Почему опасно включать «нейтраль» у автоматической КП на светофорах

Известно, что многие владельцы машин с классическим «гидротрансформатором» в трансмиссии переводят во время остановки коробку в положение «N», считая, что в «D» она будет греться. На самом деле исправному «автомату» с незасоренным фильтром рабочей жидкости и чистыми сотами радиатора охлаждения КП в этом случае ничего не грозит. «Жижа» прекрасно охлаждается в любых режимах работы АКП — такова ее конструкция. Но вот если «коробка» уже старенькая и ее радиатор покрыт дорожной грязью снаружи, а фильтр закоксован отложениями изнутри, тогда во время стоянки автоматическая КП будет перегреваться при стоянке с работающим мотором и рукоятке в положении «драйв».

Но такой способ борьбы с перегревом вредит коробке. Дело том, что при включенном «драйве», гидротрансформатор поддерживает в системе давление, пытаясь передать крутящий момент на колеса. А на «нейтрали» давление жидкости падает — с помощью соответствующих клапанов в КП. Лишние переключения — лишний износ этих узлов. Чтобы его не допускать и вообще забыть о необходимости переключения КП на светофорах, стоит посетить специализирующийся на АКП сервис и сменить фильтр и жидкость в вашем «автомате».