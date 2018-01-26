В России подешевели подержанные машины, продающиеся через интернет

Как сообщает «КоммерсантЪ», ссылаясь на данные компании Avito, стоимость подержанных автомобилей в прошлом году снизилась до 9% или в среднем на 511 000 рублей. Лучше всего продавались модели среднего класса, компактные машины и кроссоверы. В частности, бестселлерами стали седаны, представленные в B- и C-сегментах.

Наибольшей популярностью в 2017-м у россиян пользовались автомобили старше семи лет — на них пришлось порядка 65% всех запросов. Еще 13% наших соотечественников интересовались транспортными средствами, возраст которых составляет 4—5 лет. Информацию о продаваемых авто шести-семи лет искали 12% пользователей, практически новых машин до трех лет — 10%.

У дилеров же цены поднялись на 6—17% в зависимости от конкретного автосалона, марки и модели автомобиля. Стоит также отметить, что по итогам минувшего года доля подержанных машин, реализованных официалами, составила 60% от общего объема вторичного рынка.

По мнению руководителя продаж «Авилон Трейд» Антона Демкина, этот показатель в дальнейшем продолжит расти, поскольку «прозрачность» дилерских сделок и предоставление актуальной информации о техническом состоянии автомобиля бесспорно привлекает покупателей.