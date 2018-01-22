Как купить дешевую подержанную машину быстрее перекупщиков

Поиск подходящей по цене/качеству подержанной машины сильно осложняют перекупщики, занимающиеся банальной перепродажей авто на вторичке, искусственно удерживая завышенные цены на рынке. Победить этих пронырливых граждан можно их же методами.
Максим Строкер

Перепродавцы подержанных машин, в обиходе именуемые «перекупами», славятся умением первыми связываться с автовладельцами, намеренными расстаться за деньги со своим старым транспортом. Как же обойти «перекупов» в гонке за недорогой и хорошей подержанной машиной? Очень просто — надо пользоваться их собственными методами и приемами. На данный момент подавляющий объем рынка подержанных легковушек сосредоточен в интернете. Торговля идет преимущественно через несколько ресурсов, где размещаются частные объявления. Перечислять их смысла нет — автовладельцы, как и перекупщики, о них прекрасно осведомлены.

Однако существует категория машин, которые их хозяева и не используют по причине каких-либо технических проблем; и не продают, поскольку уверены, что такого рода транспорт никому не нужен. Если вы не торопясь подыскиваете не новую, но в принципе крепкую машину, среди таких стоящих на приколе аппаратов можно подобрать подходящий вариант: купив по минимальной цене и приведя в порядок за относительно небольшие деньги. Для этого придется пойти нестандартным путем, применив такой несовременный метод, как объявление в газете. Причем не центральной, а в какой-нибудь районной, рассчитывая на то, что на него между делом наткнется потенциальный продавец. В основном, конечно, тут попадаются древние отечественные развалюхи. Но частенько проскакивают и вполне крепкие старенькие иномарки, у которых «умерла», к примеру, КП или двигатель требует «капремонта».

Хозяину не с руки вкладываться в восстановление такого авто, но сбыть его с глаз долой, даже за символические деньги, он совсем непрочь. И тут появляетесь вы…

Второй способ перехвата инициативы у «перекупов» — использовать интернет-технологии также, как и они. Существует около десятка сервисов, которые непрерывно «пасут» интернет-площадки по продаже авто. Они в состоянии находить уже поданые объявления о продаже транспорта, но еще не прошедшие модерацию и потому не опубликованные в общем доступе.

Услуги всех таких специализированных агрегаторов платные — в диапазоне 1500—8000 рублей в месяц. Согласитесь, это небольшая цена за возможность сильно сэкономить десятки, а то и сотню тысяч рублей при покупке машины. Однако выбирать агрегатор следует не только по стоимости доступа. Крайне важны такие параметры как, например, число торговых площадок, на которых «пасется» агрегатор; скорость, с которой программа замечает новое объявление и сообщает вам о нем и ее способность отфильтровать объявление других перекупщиков или неподходящие по тем или иным параметрам лоты, возможность уведомлений об интересных предложениях через СМС и т. д.

Воспользовавшись одним из таких интернет-сервисов, вы оказываетесь в равных условиях с ненавистными «перекупами», и дальше все зависит только от того, кто из вас первым сумеет среагировать и дозвониться-доехать до продавца машины.

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22 января 2018
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