Как купить дешевую подержанную машину быстрее перекупщиков

Перепродавцы подержанных машин, в обиходе именуемые «перекупами», славятся умением первыми связываться с автовладельцами, намеренными расстаться за деньги со своим старым транспортом. Как же обойти «перекупов» в гонке за недорогой и хорошей подержанной машиной? Очень просто — надо пользоваться их собственными методами и приемами. На данный момент подавляющий объем рынка подержанных легковушек сосредоточен в интернете. Торговля идет преимущественно через несколько ресурсов, где размещаются частные объявления. Перечислять их смысла нет — автовладельцы, как и перекупщики, о них прекрасно осведомлены.
Однако существует категория машин, которые их хозяева и не используют по причине каких-либо технических проблем; и не продают, поскольку уверены, что такого рода транспорт никому не нужен. Если вы не торопясь подыскиваете не новую, но в принципе крепкую машину, среди таких стоящих на приколе аппаратов можно подобрать подходящий вариант: купив по минимальной цене и приведя в порядок за относительно небольшие деньги. Для этого придется пойти нестандартным путем, применив такой несовременный метод, как объявление в газете. Причем не центральной, а в какой-нибудь районной, рассчитывая на то, что на него между делом наткнется потенциальный продавец. В основном, конечно, тут попадаются древние отечественные развалюхи. Но частенько проскакивают и вполне крепкие старенькие иномарки, у которых «умерла», к примеру, КП или двигатель требует «капремонта».