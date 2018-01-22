Как купить дешевую подержанную машину быстрее перекупщиков

Хозяину не с руки вкладываться в восстановление такого авто, но сбыть его с глаз долой, даже за символические деньги, он совсем непрочь. И тут появляетесь вы…

Второй способ перехвата инициативы у «перекупов» — использовать интернет-технологии также, как и они. Существует около десятка сервисов, которые непрерывно «пасут» интернет-площадки по продаже авто. Они в состоянии находить уже поданые объявления о продаже транспорта, но еще не прошедшие модерацию и потому не опубликованные в общем доступе.

Услуги всех таких специализированных агрегаторов платные — в диапазоне 1500—8000 рублей в месяц. Согласитесь, это небольшая цена за возможность сильно сэкономить десятки, а то и сотню тысяч рублей при покупке машины. Однако выбирать агрегатор следует не только по стоимости доступа. Крайне важны такие параметры как, например, число торговых площадок, на которых «пасется» агрегатор; скорость, с которой программа замечает новое объявление и сообщает вам о нем и ее способность отфильтровать объявление других перекупщиков или неподходящие по тем или иным параметрам лоты, возможность уведомлений об интересных предложениях через СМС и т. д.

Воспользовавшись одним из таких интернет-сервисов, вы оказываетесь в равных условиях с ненавистными «перекупами», и дальше все зависит только от того, кто из вас первым сумеет среагировать и дозвониться-доехать до продавца машины.