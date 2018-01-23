Дилеры BMW продают машины по курсу 88 рублей за евро

Стало известно, что некоторые из официальных дистрибьюторов баварских машин в России начинают торговать своими авто по ценам, резко превышающим текущие. А именно по курсу 88 рублей за евро — примерно до таких цифр европейская валюта взлетала январе 2016-го года. А на данный момент один евро стоит около 69 рублей. При чем тут 16-й год? — совершенно справедливо спросит читатель. А вот при чем. Дело в том, что хороший знакомый автора этих строк и любитель BMW по совместительству, оказался включен в удивительную СМС-рассылку среди клиентов официального дилера немецкой марки — «Рольф».

Намедни его смартфон пропиликал и открыл сообщение примерно следующего содержания: «спешите-спешите, покупайте BMW X5 и BMW X6 по курсу 2016 года!» Крайне заманчивое предложение, с учетом того, что рублевые цены на «баварцев» напрямую зависят от курса евро — именно в этой валюте российский филиал немецкого автопроизводителя рассчитывается с головными подразделениями компании в Германии. Если учесть, что курс евро два года назад был выше нынешнего на 20%, то предложение купить сейчас машину по курсу 2016-го года равносильно «дружескому» желанию отдельного дилера BMW изрядно «навариться» на не особо внимательном клиенте.