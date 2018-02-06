Какие новые модели готовит Mazda к Женеве

Mazda6 заметно изменилась внешне, а в интерьере теперь используются более качественные материалы отделки. Модель получила расширенный набор ассистентов безопасности i-Activence, помогающих водителю вовремя распознать опасность и снизить риск аварии, а также новейшую систему кругового обзора — 360° View Monitor. Активный круиз-контроль MRCC теперь обеспечивает торможение до полной остановки и самостоятельно возобновляет движение, когда впереди идущий автомобиль трогается с места.

Кроме прототипов Mazda Vision Coupe и Mazda Kai, компания представит новый бензиновый мотор Skyactiv-X. По словам производителя, это первый в мире серийный бензиновый двигатель с воспламенением топливно-воздушной смеси от сжатия. Уникальная система, получившая аббревиатуру SPCCI (контролируемое за счет свечи зажигание от сжатия) обеспечит экономию топлива и улучшение динамических показателей.

«АвтоВзгляд» уже писал еще об одном новом моторе от Mazda, который, по словам японцев, будет чище с экологической точки зрения, чем электрические силовые установки.