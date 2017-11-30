Все подробности о новой Mazda6 для России

В ходе обновления флагманский седан получил иные бамперы, подкорректированную решетку радиатора, выполненную в стиле новых кроссоверов Mazda CX-5, CX-8 и CX-9, хищный прищур фар головного света, увеличенные колесные арки и легкосплавные диски нового дизайна.
Внутри поменялся блок управления климатической системой, обновились материалы отделки, появились новые кресла, подверглись легкой ретуши центральная консоль и «баранка». Мультимедиа обзавелась 8-дюймовым экраном улучшенной графики, а HUD-дисплей теперь проецирует изображение на лобовое стекло.
Кроме того, Mazda6 обзавелась модернизированным круиз-контролем, умной системой кругового обзора и комплексом систем активной безопасности i-ActivSense.
В моторном отсеке нашел свое место бензиновый турбомотор Skayactiv-G объемом 2,5 литра, знакомый нам по флагманскому кроссоверу Mazda CX-9. Коробка передач — шестидиапазонный «автомат».