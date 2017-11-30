Все подробности о новой Mazda6 для России

Если вы думаете, что в Калифорнии показали седан Mazda6 нового поколения, то сильно ошибаетесь. На выставке состоялась премьера обновленного автомобиля. Причем, уже трижды обновленного.

В нынешней генерации «шестерка» выпускается уже без малого пять лет, последние доработки она претерпела осенью прошлого года. Что же на сей раз сотворили с машиной японцы?