Бензиновые автомобили Mazda будут экологичнее электрокаров

Фото: evobsession.com
Инженеры Mazda Motor Corp. разрабатывают бензиновый двигатель с высокой степенью сжатия, который будет, как они утверждают, чище с экологической точки зрения, чем электрические силовые установки.
Эдуард Раскин

Как сообщает портал Autonews, управляющий директор Mazda Мицуо Хитоми, отвечающий за разработку силовых агрегатов, раскрыл планы компании по созданию нового поколения двигателей с высокой степенью сжатия Skyactiv-3.

Автопроизводитель собирается сконцентрировать свое внимание на повышении энергоэффективности своих моторов. Это уменьшит количество тепла, теряемого при сгорании топлива и, соответственно, увеличит количество энергии, доходящее до ведущих колес автомобиля. Правда, время появления разработки на конвейере определено не было.

Фото: gtspirit.com

Mazda намерена увеличить КПД своих агрегатов Skyactiv третьего поколения примерно на 27%, доведя его до рекордных 56%. С такими показателями уровень вредных выбросов окажется ниже, чем у электромобилей, заявил Хитоми. В своих расчетах инженеры компании, естественно, учитывают тот объем CO2, который образуется при сжигании природного газа, необходимого для получения электроэнергии в количестве, необходимом для зарядки EV.

Точно так же они принимают во внимание и выбросы от добычи нефти и переработки ее в бензин. Правда, что касается проблемы утилизации отработавших аккумуляторов, то ее в «Мазде» почему-то обошли стороной, хотя это серьезный дополнительный аргумент в пользу моторов, работающих на традиционном топливе.

Портал «АвтоВзгляд» напоминает, что первое поколение двигателей Skyactiv-G дебютировало в 2011 году. Вторая генерация Skyactiv-X выйдет на рынок в течение текущего года.

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30 января 2018
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