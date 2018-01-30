Бензиновые автомобили Mazda будут экологичнее электрокаров

Mazda намерена увеличить КПД своих агрегатов Skyactiv третьего поколения примерно на 27%, доведя его до рекордных 56%. С такими показателями уровень вредных выбросов окажется ниже, чем у электромобилей, заявил Хитоми. В своих расчетах инженеры компании, естественно, учитывают тот объем CO2, который образуется при сжигании природного газа, необходимого для получения электроэнергии в количестве, необходимом для зарядки EV.

Точно так же они принимают во внимание и выбросы от добычи нефти и переработки ее в бензин. Правда, что касается проблемы утилизации отработавших аккумуляторов, то ее в «Мазде» почему-то обошли стороной, хотя это серьезный дополнительный аргумент в пользу моторов, работающих на традиционном топливе.

Портал «АвтоВзгляд» напоминает, что первое поколение двигателей Skyactiv-G дебютировало в 2011 году. Вторая генерация Skyactiv-X выйдет на рынок в течение текущего года.