Бензиновые автомобили Mazda будут экологичнее электрокаров

Как сообщает портал Autonews, управляющий директор Mazda Мицуо Хитоми, отвечающий за разработку силовых агрегатов, раскрыл планы компании по созданию нового поколения двигателей с высокой степенью сжатия Skyactiv-3.
Автопроизводитель собирается сконцентрировать свое внимание на повышении энергоэффективности своих моторов. Это уменьшит количество тепла, теряемого при сгорании топлива и, соответственно, увеличит количество энергии, доходящее до ведущих колес автомобиля. Правда, время появления разработки на конвейере определено не было.